'단 1이닝이라도..' 피 말리는 불펜 총력전, 얼마나 쓰고 싶었을까, 끝까지 지켜낸 벤치의 품격 '굿바이 보스' 완성

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자] 연장 11회 접전, 한 치 앞을 알 수 없는 벼랑 끝 승부. 마운드 위 불펜 투수가 바뀔 때마다 벤치의 고심은 깊어져만 갔다.

0-3으로 끌려가던 경기를 11회 연장 끝에 4대3으로 뒤집고 단독 1위에 복귀한 5일 잠실 LG전. 삼성 라이온즈 벤치는 불펜 총력전 속에서도 마지막 순간까지 '대체 외국인 투수' 오스틴 보스(34)에 대한 예우와 품격을 지켰다.

0-3 뒤집은 11회 연장 혈투… 불펜 6명 쏟아부은 총력전

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이날 경기는 정규시즌 1위를 향한 삼성의 집념이 고스란히 드러난 한 판이었다.

좌완 선발 이승현이 5이닝을 무실점으로 막아낸 뒤, 경기 후반은 양 팀 불펜의 숨 막히는 릴레이 싸움으로 이어졌다.

삼성 벤치는 장찬희의 2⅓이닝 무실점 호투와 9회말 무사 1, 3루라는 절체절명의 끝내기 위기를 막아낸 '구원왕' 김재윤의 멀티이닝 역투 등 물러설 수 없는 극한의 총력전을 펼쳤다. 연장 11회말 마지막 문은 외국인 투수 사토시가 잠그며 6명의 구원 투수를 쏟아부었다.

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경기 내내 매 순간이 실점 위기였고, 벤치로서는 투수 한 명이 아쉬운 타이트한 접전이었다.

비록 6일 1군 엔트리 말소를 앞두고 있었지만, 계약 기간이 남아 잠실 원정에 동행 중이던 보스의 존재는 벤치의 마음을 몇 번이고 흔들었을 법 했다.

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당장이라도 올리고 싶었겠지만… 끝까지 품격 지킨 삼성 벤치

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하지만 박진만 감독과 삼성 코칭스태프는 승리의 욕심 때문에 원칙을 저버리지 않았다.

이미 고별전이었던 지난 1일 대구 롯데전에서 7이닝 102구 무실점 역투로 선발 마침표를 찍은 보스였다.

6일 '에이스' 아리엘 후라도의 복귀에 맞춰 이별이 확정된 상황에서 선발 등판 후 회복 중인 보스를 불펜투수로 올릴 수는 없었다. 사전 양해도 없었고, 준비도 없던 상황이었다. 필승조를 총 동원하고 연장전에 접어든 승부. 급한 마음에 '보스가 단 1이닝이라도 막아준다면'이란 생각이 들 법 했다.

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하지만 삼성벤치는 끝까지 원칙을 지켰다. 마운드에 차례로 오른 기존 불펜진이 스스로 위기를 극복해 냈고, 11회초 강민호의 결승타와 사토시의 데뷔 첫 세이브로 4대3 역전승이라는 최상의 시나리오를 완성했다.

'짧은 동행, 깊은 울림' 그라운드에 모여 전한 진심 어린 배웅

극적인 역전승으로 단독 1위에 복귀하며 기쁨을 나눈 선수들은 경기 후 잠실구장 그라운드에 모였다.

또 한번 뭉클한 장면이 연출됐다. 팀을 위해 헌신해 온 보스를 둘러싸고 진심 어린 환송 인사를 건넸다. 이미 지난 1일 롯데전 후 라이온즈파크 그라운드에서 단체 사진을 찍으며 송별회를 했지만, 6일 '진짜 이별'을 앞두고 마지막 정을 나눴다.

지난 7월 후라도의 부상 공백을 메우기 위해 합류한 보스는 초반 3연패의 부진을 딛고, 후반 3경기에서 5이닝→6이닝→7이닝으로 늘려가며 무실점 QS+ 등 눈부신 호투로 후라도 공백을 메워줬다.

최종 성적은 6경기 2승 3패 평균자책점 4.80. 팀이 선두 싸움을 이어가는 데 중요한 버팀목이 됐다.

동료들의 뜨거운 박수와 포옹 속에 보스 역시 밝은 미소로 화답하며 진짜 이별을 고했다.

승리의 기쁨과 마지막 순간까지 떠나보내는 선수에 대한 예우가 어우러졌던 아름다웠던 잠실의 밤,

삼성 라이온즈가 단독 1위 재탈환과 함께 '굿바이 보스'를 위한 품격 있는 마침표를 찍었다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈