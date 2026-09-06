'꿈쩍도 않네' 비둘기의 KBO 무단입장, 주심까지 직접 출동…로건도 나성범도 속수무책→뒤숭숭한 2회말 KIA 득점[광주 현장]

5일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 2회말 나성범 타석때 그라운드에 비둘기가 난입해 경기가 중단되는 난감한 상황이 펼쳐지고 있다. 광주=허상욱 기자

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[광주=스포츠조선 허상욱 기자] 5일 광주 KIA챔피언스필드. KT 위즈와 KIA 타이거즈의 경기에서 그 누구도 예상하지 못한 장면이 펼쳐졌다. 비둘기 한 마리가 KBO 공식 경기에 무단 입장했다.

2회말, KT 선발 로건이 이닝 사이 연습투구를 하는데 그 바로 앞 내야 주로에 비둘기 한 마리가 아무 일 없다는 듯 잔디를 쪼아 먹고 있었다. 로건이 공을 뿌리든 말든, 그라운드에 수만 명이 모였든 말든 전혀 개의치 않았다. 뒤쪽으로는 'KBO 리그' 광고판이 선명했다. 비둘기는 그야말로 KBO 그라운드의 주인처럼 앉아 있었다.

처음 보는 장면에 구장이 술렁였다. 나성범이 타석에 들어섰지만 비둘기는 꿈쩍도 하지 않았다. 바로 발밑까지 걸어와 보기도 하고 쫓아가기도 했지만 통하지 않았다. 포수와 주심까지 새 쫓기에 가담했다. 주심이 직접 두 팔을 휘저으며 비둘기를 향해 뛰어가는 장면은 웬만한 야구 중계에서는 평생 보기 힘든 그림이었다.

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비둘기는 날아올랐다. 그러나 멀리 가지 않았다. 이번엔 마운드 쪽으로 이동, 로건 바로 옆에 사뿐히 내려앉았다. 로건이 황당한 표정으로 내려다봤지만 새는 눈 하나 깜짝하지 않았다. 글러브를 손바닥에 탁탁 치며 쫓아내도 잠깐 날다 다시 돌아왔다.

그래도 경기는 진행됐다. 마운드 위 로건과 타석에 선 나성범이 승부를 펼치려는 순간, 비둘기가 그 발치에서 날개를 퍼드덕이며 날아올랐다. 선수도 관중도 눈을 의심했다. 김현수가 발을 구르고 글러브로 새를 쫓아내도 비둘기는 내야를 벗어나지 않고 유유히 자리를 옮겨 다녔다. 혹시 김도영 홈런이라도 보러 온 것 아니냐는 말이 절로 나올 법했다.

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비둘기 해프닝으로 그라운드 전체가 뒤숭숭한 가운데 벌어진 일이었다. 한준수의 타구가 1루로 향했지만 김현수가 잡지 못했고, 김상수의 1루 송구마저 빗나갔다. 한준수는 내야 안타, 나성범은 실책으로 3루까지 달렸다. 이후 김호령의 유격수 땅볼로 나성범이 홈을 밟았다.

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2회말이 끝나고서야 구장 관리 직원들이 그라운드로 뛰어들었다. 한참을 쫓아다닌 끝에 비둘기는 자진 퇴장했다. 티켓도 없이 들어와 내야를 샅샅이 누비고 실점까지 유발하고 유유히 사라진 이날의 진짜 주인공이었다.