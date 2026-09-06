"IL 등재 이제는 결정해야 할 상황", 오타니 또 빠졌다! 3G 연속 결장...LAD 이적 후 처음 있는 일

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 지난 5일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 워싱턴 내셔널스전에 결장해 더그아웃에서 경기를 보고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이가 3경기 연속 선발 라인업에서 제외됐다.

다저스는 6일(이하 한국시각) 오전 10시10분 다저스타디움에서 시작되는 워싱턴 내셔널스와의 홈경기 선발 라인업에서 또 다시 오타니를 넣지 않았다.

데이브 로버츠 감독은 이날 선발 타순을 중견수 토미 에드먼, 1루수 프레디 프리먼, 유격수 무키 베츠, 3루수 맥스 먼시, 우익수 카일 터커, 좌익수 테오스카 에르난데스, 지명타자 돌튼 러싱, 2루수 알렉스 프리랜드, 포수 헌터 페두시아 순으로 구성했다.

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다저스 선발은 선발투수는 타일러 글래스나우, 워싱턴 선발은 우완 케이드 커발리다.

타일러 글래스나우와 어딘가를 응시하고 있는 오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

오타니는 지난 4일 같은 장소에서 열린 세인트루이스 카디널스전, 5일 워싱턴전에 이어 3경기 연속 휴식을 취하는 셈이다. 로버츠 감독은 이날도 오타니를 경기 후반 교체 멤버로 쓰지는 않을 것 같다. 완벽한 휴식을 위해서다.

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공교롭게도 다저스는 오타니가 결장한 직전 두 경기를 각각 3대2, 5대3으로 승리했다.

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오타니의 결장 기간이 길어지자 자연스럽게 부상자 명단(IL) 등재 가능성이 강하게 제기된다.

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현지 매체 디 애슬레틱은 이날 '오타니에 대해 구단이 IL 등재 가능성을 검토하고 있는 가운데 그는 3경기 연속 선발 라인업에서 제외됐다'며 '오타니가 다저스 이적 후 3경기 연속 선발출전하지 않은 것은 처음 있는 일이다. 로버츠 감독은 전날 오타니를 IL에 올릴 필요는 없지만 확신할 수는 없다 말했다'고 전했다.

또 다른 매체 뉴욕포스트는 '메이저리그 규정상 IL 등재 시점은 최대 3일 전까지 소급 적용할 수 있다. 즉 오타니가 내일도 뛸 준비가 안 된다면 다저스는 그를 IL에 올려 최근 3일간의 기간을 의무 결장 최소 기간에 포함시킬 수 있다'고 전했다.

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오타니를 10일 IL 또는 15일 IL에 올리더라도 딱 해당 기간만 결장할 수 있게 하려면 소급 적용 제한 규정에 따라 7일 경기 이전에는 IL에 올려야 한다는 뜻이다.

오타니가 지난 3일(한국시각) 세인트루이스전에서 6회 삼진을 당하고 돌아서고 있다. AFP연합뉴스

로버츠 감독은 전날 워싱턴전 승리 후 "(IL 등재)를 바라지는 않지만, 확신할 수도 없다. 만약 3일이 지나고 이틀 뒤 다시 원점으로 돌아간다면, 그건 올바른 결정이 아니었던 셈"이라며 "오타니를 IL에 올리지 않고 계속 로스터에 남겨 놓는 시나리오가 있을 수 있어 구체적으로 어떤 상황이 전개될지는 모르겠다.그러나 이 문제를 해결하는 방법이 딱 두 가지만 있는 것은 아니다"고 밝혔다.

IL에 올리지 않기 위한 방법을 고민 중이라는 얘기다.

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오타니는 지난 3일 세인트루이스전에서 6타석 1볼넷 1사구, 4타수 무안타 4삼진을 기록했다. 타격감이 바닥을 헤매고 있는 상황에서 마냥 고집을 부릴 수는 없었다.

부상 부위는 왼쪽 무릎과 오른팔 이두근이다. 무릎은 지난 6월 초에 처음 통증이 확인됐고, 이두근은 피칭 재활을 시작한 지난 7월 후반기 개막 즈음 불편함을 느끼기 시작했다. 이두근의 경우 이제는 타격에도 영향을 주고 있다.

여기에 3일 경기에서는 목 통증도 발생했다. 이 정도면 치료와 휴식이 필요한데, 오타니는 출전을 강행했다. 재활 피칭을 본격화한 지난달 9일 이후 오타니는 타율 0.204(93타수 19안타), OPS 0.704를 마크했고, 삼진은 32번 당했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com