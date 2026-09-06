'잠깐만, 두산 맞대결 5경기나 남았다니' 역대급 기적 또 한번? 5위 역전 희망↑

2일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 9회말 2사 만루, 김형준이 끝내기 밀어내기 볼넷을 얻어내며 기쁨을 나누고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.02/

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[스포츠조선 나유리 기자]혹시 이러다가 올해 또? NC 다이노스가 다시 한번 기적을 쓸까.

NC가 파죽의 7연승을 달렸다. NC는 5일 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 경기에서 2대1로 완승을 거뒀다. 팽팽하던 승부에서 2회초 NC가 빠르게 선취점을 뽑았다. 득점권 찬스에서 이우성의 땅볼로 선취점을 얻은데 이어 김형준이 천장에 맞는 타구로 2루타를 기록하며 또 1점을 냈다. 초반부터 2-0으로 앞섰고, 무엇보다 마운드가 안정적이었다. 이재학은 비로 미뤄졌던 부상 복귀전을 마침내 이날 치렀는데, 4이닝 1실점으로 충분히 합격점을 줄 수 있는 투구를 펼쳤다. 그리고 뒤이어 등판한 불펜진은 5이닝 동안 단 1점도 주지 않는 무실점 릴레이를 했다. 특히 네번째 투수로 등판해 ⅔이닝 무실점을 기록한 신영우는 최근 17경기 연속 무실점 호투를 이어갔다.

하루 전 경기도 마찬가지. 키움의 '슈퍼에이스' 안우진이 선발 투수로 등판했지만, 최근 물오른 NC 타선은 1~2회에 안우진에게 3점을 뽑아냈다. 또 선발 라일리 톰슨이 6이닝 1실점 호투를 했고, 불펜진은 3이닝 무실점을 합작하며 팀의 6대1 완승을 이끌었다.

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최근 NC는 야구가 되는 모양새다. 타선이 살아났고, 불펜이 안정됐으며 선발 투수들이 지칠때쯤 이 두 박자가 조화를 이루며 톱니바퀴가 안정적으로 굴러간다.

8월말까지만 해도 4연패에 빠져있었는데, 어느덧 최근 7연승이다. LG, 한화, KIA, 키움을 상대로 거둔 연승을 통해 확실히 힘을 받고있다.

신영우. 사진=NC 다이노스

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이호준 감독은 5일 키움전을 마친 후 "선발 이재학이 부상 이후 복귀전에서 좋은 투구를 보여줬다. 오랜 시간 기다린 끝에 건강한 모습으로 복귀한 것을 축하하고 싶다. 6회 1사 이후 위기 상황에서 등판한 신영우도 좋은 투구로 상대 타선을 막아줬고, 이후 불펜진이 1점 차 리드를 끝까지 잘 지켜줬다. 야수들도 경기 내내 집중력을 잃지 않고 각자 맡은 자리에서 최선을 다해줬다. 공수에서 선수들이 끝까지 열심히 뛰어주며 긴장감을 유지했다"고 공수 양면에서 끝까지 집중력을 잃지 않고 있는 선수들을 칭찬하면서 "원정 경기에도 많은 팬들이 찾아와 큰 응원을 보내주셨다. 팬들의 응원이 선수들에게 큰 힘이 되고 있다. 경기장을 찾아 함께해주신 팬들께 감사드리며, 좋은 경기로 보답할 수 있도록 계속 잘 준비하겠다"고 다짐했다.

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최근 NC의 기세는 작년의 '기적'을 떠오르게 한다. 작년 NC는 5강 진출 확률이 1~2% 남짓이었던 정규 시즌 막판. 기적을 만들어냈다.

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지난해 5강 경쟁이 마지막까지 무척 치열했고, NC는 직전까지 7위에 밀려있었다. 그런데 마지막 9경기를 전부 이기는, 기적적인 9연승으로 순위를 7위에서 6위, 6위에서 5위로 다시 끌어올렸다. 순위 경쟁팀이었던 KT를 기어이 끌어내리고 정규 시즌 마지막 경기에서 5위를 확정지어 와일드카드 결정전에 진출하는 대역전 드라마를 완성했었다.

2일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 9회말 2사 만루, NC가 김형준의 끝내기 밀어내기 볼넷으로 3대2 승리를 거두었다. 승리의 기쁨을 나누는 이호준 감독과 선수들의 모습. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.02/

올해도 불가능을 가능으로 만들었다. 8월말 8위까지 떨어졌던 NC는 연승 시작 이후 현재 6위로 점프했고, 5위 두산과의 격차를 빠르게 좁혔다. 또 최근 두산이 주춤하면서 5경기 차 이상 벌어졌던 두팀의 격차는 5일 기준 3.5경기 차로 줄어들었다. NC가 아직 29경기를, 두산은 20경기를 남겨둔 시점이라 더 많은 경기가 남아있는 NC가 유리하다고 볼 수 있다. 또 NC는 아시안게임에도 주전 유격수인 김주원 한명만 차출되기 때문에, 아쉬움은 있어도 전력 공백이 치명적이지는 않을 것으로 예상된다.

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더군다나 NC와 두산의 맞대결이 아직 5경기나 남아있다. 5강 싸움이 다시 안갯속으로 빠져버렸다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com