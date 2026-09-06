SF 감독 결국 참지 못하고 휴식 명령, 이정후 선발 3G 연속 '5타수 0안타' 후폭풍...3할은 커녕 WAR 작년에 미달

이정후. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]메이저리그 3년차 막바지 일정을 소화하고 있는 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 작년보다 못한 성적으로 시즌을 마감할 가능성이 높아지고 있다.

이정후는 6일(이하 한국시각) 뉴욕 시티필드에서 열린 뉴욕 메츠와의 원정경기에 결장했다. 최근 타격 슬럼프가 길어지자 토니 바이텔로 감독이 휴식을 배려한 것이다. 이정후가 완전히 휴식을 취한 건 지난달 27일 신시내티 레즈와의 홈경기 이후 열흘 만이다.

이정후의 최근 타격은 처참한 수준이었다. 지난 1일 애틀랜타 브레이브스전 이후 최근 5경기에서 21타수 1안타를 쳤다. 4일 피츠버그 파이어리츠전서 7회초 무사 1,2루서 대타로 나가 우측으로 적시 2루타를 터뜨린 것을 제외하면 20타수 무안타다. 5경기 23타석에서 삼진 5개를 당해 그 비율이 21.7%에 달했다.

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이정후가 지난 4일(한국시각) 피츠버그전에서 7회 무사 1,2루서 대타로 출전해 우측으로 적시 2루타를 터뜨리고 있다. AP연합뉴스

선발출전 기준으로 4경기 연속 무안타였고, 3경기 연속 5타수 무안타로 침묵했다. 올시즌 5타수 무안타는 4경기나 된다. 이정후는 8월 13일 휴스턴 애스트로스전서 올시즌 처음으로 5타수 무안타를 기록했고, 지난 2~3일 이틀 연속 피츠버그를 상대로 5타수 무안타를 쳤으며 5일 메츠전서 5타수 무안타로 침묵했다. 최근 집중적으로 5타수 무안타를 마크했다는 얘기다.

타율은 0.280(492타수 138안타)로 하락해 지난 5월 30일(0.268) 이후 99일 만의 최저 타율을 찍었다. 지금과 같은 컨디션이라면 작년보다 결코 낫다고 할 수 없는 스탯으로 시즌을 마감할 것으로 보인다.

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이정후는 첫 풀시즌을 뛴 지난해 150경기에서 타율 0.266(560타수 149안타), 8홈런, 55타점, 73득점, 10도루, 47볼넷, OPS 0.735를 기록했다. 홈구장을 고려한 OPS+가 110이었다. 즉 평균 이상의 활약을 했다는 얘기다.

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그런데 올해 이정후는 타율 0.280, 9홈런, 51타점, 62득점, 12도루, 26볼넷, 출루율 0.323, 장타율 0.409, OPS 0.732를 마크 중이다. 타율, 홈런, 도루는 작년보다 낫지만, 다른 지표들은 상대적으로 처진다. 타점과 득점은 더 많아질 수 있겠으나, 출루율과 장타율, OPS, OPS+(107)는 작년보다 낮은 수준에서 종료될 공산이 커 보인다.

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평균보다 훨씬 나은 타자 이정후가 리그 평균 정도의 타자로 전락하는 것이다. 위안을 삼자면 그래도 2년 연속 이미 규정타석을 넘겼다.

이정후의 WAR은 작년보다 낮은 수준에서 시즌 종료될 것으로 보인다. AP연합뉴스

특히 WAR은 작년보다 못할 것이 확실시된다. bWAR은 작년 1.7, 올해는 1.2에 불과하다. fWAR도 작년 2.4의 절반 수준이 1.2에 머물고 있다. fWAR은 전체 순위가 314위다. 허리 통증으로 열흘 동안 부상자 명단에 오른 걸 감안해도 팀 공헌도가 작년보다는 크게 떨어진다.

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7월 이후 타격 부진이 이어지고 있기 때문이다. 7월 23경기에서 타율 0.244, OPS 0.654를 기록한 이정후는 8월에도 25경기에서 타율 0.245, OPS 0.679로 별로 나아지지 않았다. 더구나 9월 들어서는 최악의 무안타 행진을 이어가고 있는 상황이다.

이정후는 내년 시즌을 마치면 옵트아웃 권리를 행사할 수 있지만, 레벨을 더 끌어올리지 못할 경우 계약기간 6년을 모두 채울 수밖에 없다. 이정후의 연봉은 올해와 내년이 각 2200만달러, 2028년과 2029년은 각 2050만달러다.

그래도 기대치를 채우지 못하면 샌프란시스코는 언제든 트레이드를 시도할 가능성이 크다.

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노재형 기자 jhno@sportschosun.com