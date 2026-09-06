개인 스탯 화려하게 챙기는 밉상? 또 2홈런 폭발한 데버스, 레전드들 대기록 소환 '6G 6홈런-7볼넷'

샌프란시스코 자이언츠 라파엘 데버스가 6일(한국시각) 시티필드에서 열린 뉴욕 메츠전에서 1회초 솔로홈런을 터뜨리고 들어와 동료들의 환영을 받고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]포스트시즌을 포기한 구단 입장에서 시즌 내내 별 볼 일 없다가 막판 '스탯'을 알뜰하게 챙기는 선수 만큼 '밉상'도 없다.

샌프란시스코 자이언츠 라파엘 데버스가 딱 그런 유형이다.

데버스는 6일(이하 한국시각) 시티필드에서 열린 뉴욕 메츠와의 원정경기에서 홈런 두 방을 포함해 4타수 2안타 3타점 2득점의 맹타를 휘두르며 9대5 승리를 이끌었다. 안타 2개가 모두 홈런이었다.

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요즘 메이저리그에서 가장 뜨거운 타자가 바로 데버스다. 이날까지 최근 6경기에서 타율 0.409(22타수 9안타), 6홈런, 13타점, 8득점, 7볼넷, 6삼진, OPS 1.870을 올렸다.

샌프란시스코 역사상 1900년 이후 6경기 기간 동안 홈런 6개 이상, 볼넷 7개 이상을 기록한 선수는 1958년 윌리 메이스와 2004년 배리 본즈에 이어 데버스가 3번째다. 샌프란시스코의 '투톱' 레전드와 어깨를 나란히 한 것이다.

데버스가 1회말 우월 솔로포를 터뜨리고 있다. AP연합뉴스

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2번 1루수로 출전한 데버스는 1회말 1사후 첫 타석에서 홈런포를 뿜어냈다. 투볼에서 메츠 좌완 선발 잭 손튼의 3구째 88.3마일 한복판 커터를 끌어당겨 우측 펜스를 라인드라이브로 넘겼다. 발사각 26도, 타구속도 102.2마일, 비거리 351피트였다.

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4-2로 앞선 5회 2사 1루에서는 좌측 담장을 넘겼다. 손튼의 초구 85.3마일 슬라이더가 바깥쪽 스트라이크존에 걸치며 들어오자 그대로 밀어쳐 왼쪽 펜스 뒤 외야석 비거리 391피트 지점에 꽂았다. 데버스의 홈런으로 6-2로 달아난 샌프란시스코는 경기 후반까지 난타전을 벌인 끝에 4점차 승리를 거뒀다.

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샌프란시스코는 59승84패로 NL 서부지구 4위를 달리고 있다. 승률 0.413은 2017년(0.395) 이후 9년 만에 가장 낮은 수준이다. 2021년 107승을 거두며 LA 다저스를 꺾고 서부지구 우승을 차지한 샌프란시스코는 그 뒤로 올해까지 5년 연속 가을야구 무대에 진출하지 못했다.

라파엘 데버스가 1회 홈런을 터뜨리고 들어와 브라이스 엘드리지와 팔뚝을 맞대는 세리머니를 펼치고 있다. Imagn Images연합뉴스

그런데 데버스는 지금 절정의 타격감을 자랑 중이다. OPS 추이를 보자.

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4월까지는 0.537이었다. 5월에는 28경기에서 0.949로 본 궤도에 올랐고, 6월 26경기에서는 0.833으로 살짝 주춤했으나 7월 0.903으로 반등에 성공하더니 8월 0.928로 상승세를 이어갔다. 이어 9월 들어 5경기에서 1.858을 마크 중이다.

시즌이 흐를수록 힘을 내는 양상이 작년과 비슷하다. 데버스는 지난해 6월 초 보스턴 레드삭스에서 샌프란시스코로 트레이드된 뒤 들쭉날쭉한 타격감으로 일관했다. OPS가 6월에 0.753, 7월에 0.704로 부진하다 8월에 0.989를 올리며 힘을 내더니 9월에는 0.774로 다시 수그러들었다. 공교롭게도 트레이드 데드라인을 지나기만 하면 방망이에 불이 붙는다.

이날 현재 데버스는 타율 0.258(539타수 139안타), 35홈런, 91타점, 85득점, 66볼넷, OPS 0.858을 마크했다. 트레이드 데드라인 즈음인 7월말까지 0.794였던 OPS를 0.858로 끌어올린 것이다. 한 달여 만에 OPS를 0.064 이상 끌어올린다는 건 드문 일이다. NL에서 어느덧 홈런 5위, 타점 6위, OPS 7위다.

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지난해에 이어 올해도 30홈런-100타점이 확실시된다. 결국은 연평균 3000만달러 이상을 받는 자신의 스탯은 온전히 지키는 시즌을 만들어가고 있는 것이다. 그게 5~7월이면 더욱 좋겠지만 말이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com