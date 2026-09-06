'첫 PS 탈락 확정!' 4년 연속 꼴찌, 고개 숙였다…"팬들께 일단 죄송합니다"

1일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움 설종진 감독이 생각에 잠겨 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.01/

Advertisement

Advertisement

[고척=스포츠조선 김민경 기자] "팬들께 일단 죄송합니다."

설종진 키움 히어로즈 감독이 6일 고척 NC 다이노스전에 앞서 또 최하위 위기에 놓인 상황에 고개를 숙였다.

키움은 전날 NC에 1대2로 패하면서 산술적으로 5강에 진출할 수 있는 가능성이 소멸됐다. 올 시즌 첫 포스트시즌 탈락 확정 팀이다. 시즌 성적 43승80패3무를 기록, 선두 삼성 라이온즈와는 31경기차까지 벌어져 있다. 공동 8위 한화 이글스, 롯데 자이언츠와도 11.5경기차에 이른다. 키움이 올 시즌 단 18경기를 남겨둔 것을 고려하면 한 계단도 올라서기가 쉽지 않다.

Advertisement

키움은 2022년 기적의 한국시리즈 준우승을 끝으로 가을야구와 너무도 멀어졌다. 2023년부터 지난해까지 3년 연속 압도적인 최하위였다. 그래도 4할 승률은 유지하다 지난해 처음 승률이 3할3푼6리까지 떨어졌고, 올해 역시 승률 3할5푼에 그치고 있는 상황이다.

설종진 감독은 "우리가 열심히 준비했지만, 성적이 안 나오다 보니까. 일단 팬들께 정말 죄송하게 생각한다. 지금 5강은 아니더라도 18경기가 남아 있는데, 그래도 끝까지 최선을 다하고 경기마다 이기는 경기를 하려고 계획하고 있다. 선수들 부상 없이, 유종의 미를 거두고 싶다고 팬들께 이야기하고 싶다"고 했다.

Advertisement

다음 시즌 반등을 위해서는 수비 강화가 꼭 필요하다고 진단했다. 키움은 팀 실책 90개로 리그 3위다. 수비의 범위에는 투수력도 포함된다. 키움은 팀 평균자책점 5.33을 기록, 리그 꼴찌다.

Advertisement

11일 고척돔에서 열린 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 선발 투구하고 있는 키움 안우진. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 1회 마운드에 오른 키움 선발 전준표. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

설 감독은 "야구는 투수 싸움이다. 5~6선발이 어느 정도 정착돼야 하고, 많은 경기를 이기려면 필승조도 한두 명으로는 안 된다. 3~4명은 최소 있어야 하고, 확실한 세이브 투수도 필요하다. 타격은 올라갔다 내려갔다 할 수 있지만, 제일 중요한 것은 선발투수들이 안정적으로 던지기 위해 수비가 받쳐줘야 한다. 아무리 잘 던져도 실책이 나오면 실점할 수밖에 없다. 마무리 훈련 때나 스프링캠프까지 지속적으로 수비 연습을 강화할 생각"이라고 밝혔다.

Advertisement

전날 선발투수 전준표가 수비의 도움을 받지 못해 고개를 숙였다. 5이닝 2실점을 기록했는데, 모두 비자책점이었다. 2회 1사 1루에서 김휘집을 2루수 서건창의 땅볼 포구 실책으로 내보낸 게 결국 팀 패배로 연결됐다.

후반기 선발진이 안정화되면서 희망을 본 시간도 있었다. 안우진-전준표-박준현-하영민이 안정적으로 돌아갈 때는 외국인 투수 라울 알칸타라 한 명으로도 버틸 수 있었다. 외국인 타자 케스턴 히우라와 맷 데이비슨 2명이 동시에 터진 것도 주효했다.

Advertisement

설 감독은 "우리가 후반기 딱 들어서자마자는 조금 잘됐다. 타격도 좋아졌고, 그런 걸 보면서 희망을 가졌다. 투타 밸런스가 좋았고, 외국인 타자 2명 효과도 있었고, 국내 투수 4명이 로테이션을 잘 돌아주기도 했다. 이것을 기반 삼아서 내년 선발 구상도 할 수 있을 것 같고, 타자들도 좋았던 부분은 집중력 있게 이야기해 주려 한다"고 했다.

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 9회초 2사 2루 키움 설종진 감독이 마운드를 찾아 선수들을 독려하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

고척=김민경기자 rina1130@sportschosun.com