오타니, 야구 못하니까 인성 폭발! → 쏟아지는 폭로.. 美언론 벼르고 있다 "취재 요청 수차례 거절"

Los Angeles Dodgers' Shohei Ohtani, center, looks on during the eighth inning of a baseball game against the Washington Nationals, Friday, Sept. 4, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/William Liang)

Sep 5, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers pitcher Shohei Ohtani (17) after their win against the Washington Nationals at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

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[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스 오타니 쇼헤이가 최근 극심한 컨디션 난조를 겪으면서 '나이스 가이' 이미지도 벗겨졌다.

일본 매체 닛칸스포츠는 6일 '로버츠 감독이 오타니의 상태를 분석했다. 그는 오타니는 몸 상태가 좋을 때와 나쁠 때 성격이 달라진다고 말했다'고 보도했다.

오타니는 실력과 인성을 모두 갖춘 '완벽한 선수'로 칭송이 자자했다.

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그는 고교 시절부터 일본프로야구를 거쳐 메이저리그에 오기까지 늘 최상위 레벨의 슈퍼스타였다.

하지만 최근 부상과 부진이 겹치며 3경기 연속 결장했다.

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오타니는 언론 친화적인 선수로도 유명했지만 이 또한 옛날 이야기가 돼 버렸다.

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메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 '오타니는 8월 17일 이후 언론과 인터뷰를 하지 않았다. 그 기간 동안 취재 요청을 여러 차례 거절했다'고 지적했다.

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오타니는 지금 부상 투성이다.

MLB닷컴은 '왼쪽 무릎, 오른쪽 이두근, 목 부위에 지속적인 통증을 느꼈다. 여러 건강 문제를 관리 받고 있다. 그가 언제 라인업에 복귀할 수 있을지 기약할 수 없다. 그는 6일 타격 케이지에서 훈련할 예정이며 이후 상태에 따라 다저스가 어떻게 대처할지 결정하게 될 것'이라고 내다봤다.

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데이비드 로버츠 다저스 감독은 "몸 상태를 직접 듣지는 않았다. 그의 모습을 보니 최근 며칠은 꽤 좋아진 것 같다. 오타니는 몸 상태가 좋을 때와 나쁠 때 성격이 달라진다는 것을 나는 배웠다. 최근 며칠은 편안하고 여유로운 상태다 됐다"며 다소 뼈가 있는 말을 남겼다.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 4: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers in the dugout in the eighth inning against the Washington Nationals at Stadium on September 4, 2026 in Los Angeles, California. Jayne Kamin-Oncea/Getty Images/AFP (Photo by Jayne Kamin-Oncea / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 4: Shohei Ohtani #17 and Tanner Scott #66 of the Los Angeles Dodgers in the dugout in the eighth inning against the Washington Nationals at Stadium on September 4, 2026 in Los Angeles, California. Jayne Kamin-Oncea/Getty Images/AFP (Photo by Jayne Kamin-Oncea / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

오타니는 6월부터 반복되는 통증에 고통을 당했다. 7월 4일 이후로는 투타겸업을 중단했다. 지명타자로만 뛰었다. 왼쪽 무릎이 아파서 투수로 뛸 수 없었다. 오른쪽 이두근 문제는 그의 타격에도 영향을 미쳤다. 이후 투구 재활 과정에서도 문제를 일으켰다.

오타니는 8월초 투구 재개 프로그램에 돌입한 뒤 타율 2할4리에 그쳤다. 이 기간 삼진은 32개를 당했다.

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올 시즌 전체로 보면 타자 오타니는 30홈런에 OPS(출루율+장타율) 0.906, 투수 오타니는 14경기 85⅔이닝 8승 2패 평균자책점 1.79를 기록했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com