오타니, 야구 못하니까 인성 폭발! → 쏟아지는 폭로.. 美언론 벼르고 있다 "취재 요청 수차례 거절"

[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스 오타니 쇼헤이가 최근 극심한 컨디션 난조를 겪으면서 '나이스 가이' 이미지도 벗겨졌다.
일본 매체 닛칸스포츠는 6일 '로버츠 감독이 오타니의 상태를 분석했다. 그는 오타니는 몸 상태가 좋을 때와 나쁠 때 성격이 달라진다고 말했다'고 보도했다.
오타니는 실력과 인성을 모두 갖춘 '완벽한 선수'로 칭송이 자자했다.
그는 고교 시절부터 일본프로야구를 거쳐 메이저리그에 오기까지 늘 최상위 레벨의 슈퍼스타였다.
하지만 최근 부상과 부진이 겹치며 3경기 연속 결장했다.
오타니는 언론 친화적인 선수로도 유명했지만 이 또한 옛날 이야기가 돼 버렸다.
메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 '오타니는 8월 17일 이후 언론과 인터뷰를 하지 않았다. 그 기간 동안 취재 요청을 여러 차례 거절했다'고 지적했다.
오타니는 지금 부상 투성이다.
MLB닷컴은 '왼쪽 무릎, 오른쪽 이두근, 목 부위에 지속적인 통증을 느꼈다. 여러 건강 문제를 관리 받고 있다. 그가 언제 라인업에 복귀할 수 있을지 기약할 수 없다. 그는 6일 타격 케이지에서 훈련할 예정이며 이후 상태에 따라 다저스가 어떻게 대처할지 결정하게 될 것'이라고 내다봤다.
데이비드 로버츠 다저스 감독은 "몸 상태를 직접 듣지는 않았다. 그의 모습을 보니 최근 며칠은 꽤 좋아진 것 같다. 오타니는 몸 상태가 좋을 때와 나쁠 때 성격이 달라진다는 것을 나는 배웠다. 최근 며칠은 편안하고 여유로운 상태다 됐다"며 다소 뼈가 있는 말을 남겼다.
오타니는 6월부터 반복되는 통증에 고통을 당했다. 7월 4일 이후로는 투타겸업을 중단했다. 지명타자로만 뛰었다. 왼쪽 무릎이 아파서 투수로 뛸 수 없었다. 오른쪽 이두근 문제는 그의 타격에도 영향을 미쳤다. 이후 투구 재활 과정에서도 문제를 일으켰다.
오타니는 8월초 투구 재개 프로그램에 돌입한 뒤 타율 2할4리에 그쳤다. 이 기간 삼진은 32개를 당했다.
올 시즌 전체로 보면 타자 오타니는 30홈런에 OPS(출루율+장타율) 0.906, 투수 오타니는 14경기 85⅔이닝 8승 2패 평균자책점 1.79를 기록했다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com
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