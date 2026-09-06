'역사상 최초' 아시아 출신이 이걸 해내다니 "오타니도 못했던 기록"

홈런을 치고 기뻐하는 무라카미 무네타카. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]오타니 쇼헤이도 달성하지 못했던 기록. 무라카미 무네타카는 해냈다. 루키 시즌 30홈런 대기록을 달성했다.

시카고 화이트삭스의 일본인 타자 무라카미는 6일(이하 한국시각) 미국 일리노이주 시카고 레이트필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 미네소타 트윈스와의 홈 경기에서 3번타자-1루수로 선발 출전해 4타수 1안타를 기록했는데, 이 안타가 바로 홈런이었다.

1회말 1사 1루 찬스에서 타지 브래들리를 상대한 무라카미는 2B2S에서 5구째 스플리터를 공략해 왼쪽 담장을 밀어 넘겼다.

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데뷔 시즌 30호 홈런이다. 비록 일본프로야구(NPB) 경력이 있는 중고 신인이라 볼 수도 있지만, 낯선 리그, 그것도 세계 최고의 선수들이 뛰는 메이저리그에서 루키 시즌에 30홈런을 달성한 것은 의미가 크다. NPB의 자존심을 무라카미가 살렸고, 최근 오타니 외에는 주춤했던 아시아 출신 거포의 방향성을 무라카미가 다시 세우고 있다.

일본 출신 메이저리거들 중에서도 데뷔 시즌 30홈런을 달성한 것은 무라카미가 역대 최초다. '스포츠닛폰'을 비롯한 일본의 매체들도 앞다퉈 "무라카미가 일본인 루키 사상 최초로 30호 홈런에 도달했다"며 속보를 전했다.

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메이저리그에서 활약한 일본인 타자 가운데 정규 시즌 30홈런 이상을 달성한 선수는 오타니와 스즈키 세이야, 마쓰이 히데키 3명 뿐이었다. 무라카미가 4번째 30홈런 타자가 됐고, 그중 데뷔 시즌 30홈런은 무라카미가 처음이다.

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오타니마저도 LA 에인절스에서 뛰었던 데뷔 시즌(2018년)에는 22홈런을 기록했고, 이듬해 18홈런에 그쳤었다. 그리고 4년차에 46홈런을 쏘아올리며 자신의 전성기를 알렸었다. 오타니의 경우 무라카미보다 더 이른 나이에 메이저리그에 도전했다는 차이는 있다.

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무라카미의 올 시즌 성적은 6일 기준으로 타율 2할1푼1리(384타수 81안타) 30홈런 61타점 OPS 0.832. 타율도 낮고, 볼넷 대비 삼진이 2배 가까이 많아 성적 자체가 좋다고는 볼 수 없다. 그러나 30홈런이 갖는 상징성은 확실히 있다.

경기 후 무라카미는 '산케이스포츠' 등 일본 매체들과의 인터뷰에서 "솔직하게 기쁘다. 팀이 졌기 때문에 내일 다시 이길 수 있도록 노력하고 싶다"면서 "약간의 차이만 주면 좀 더 좋은 타구를 만들어낼 수 있다고 생각한다. 내일도 다시 준비해서 싸우겠다"며 의지를 다졌다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com