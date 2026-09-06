'충격 이탈' 외국인 여전히 무소식, 5강 기적 최대 변수되나…"또 쉽지 않다? 이건 사고다"

26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. NC 이호준 감독이 9회말 3실점하며 경기가 연장으로 가자 아쉬워하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

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[고척=스포츠조선 김민경 기자] "두산전에 만약 또 쉽지 않다 그러면 이건 사고다."

NC 다이노스가 5강 기적을 눈앞에 두고 마냥 웃지 못하고 있다. 외국인 투수 커티스 테일러가 어깨 뒤쪽 통증을 이유로 빠져 있는 게 가장 큰 변수다. 병원 검진 결과 특이 소견은 없는데, 선수가 불편감을 호소하는 상황이다. 테일러는 일단 지난 2일 1군 엔트리에서 말소됐다. 이재학이 5일 고척 키움 히어로즈전에서 2년 만에 복귀전을 잘 치렀지만, 아직은 빌드업 단계다. 테일러가 열흘보다 더 자리를 비우면 NC도 위기다.

오는 8일 창원 롯데 자이언츠전은 토다 나츠키, 9일과 10일 광주 KIA 타이거즈전은 원종해와 라일리 톰슨이 차례로 선발 등판한다. 11일 대전 한화 이글스전은 이재학, 12일 잠실 두산 베어스전은 구창모다.

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지옥의 원정 일정이 이어지는 가운데 13일 두산전에 테일러가 돌아오지 않으면 계산이 서지 않는다. 토다는 어깨가 무거운 증상이 있어 다음 주 2회 등판은 하지 않으려 한다.

이호준 NC 감독은 6일 고척 키움전에 앞서 "테일러의 상태를 조금 봐야 할 것 같다. 테일러가 키포인트가 될 것 같다. 들어오면 13일 두산전에 들어오는데, 지금 전혀 보고가 없어서 기다려 봐야 할 것 같다. 이미 한번 (선발 로테이션에) 구멍이 났고, 원종해가 들어간 다음에 라일리가 던지면 다시 또 (이)재학이가 들어가야 한다. 재학이는 아직 투구 수를 많이 못 던진다. 두산전에 (구)창모 들어가고 테일러가 못 오면 또 구멍이 난다. 주에 3번을 불펜 데이를 할 수는 없다. 두산전에 테일러가 꼭 들어와야 한다. 또 쉽지 않다고 그러면 이건 사고다"라고 우려를 표했다.

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일단 하루하루 버티면서 가능한 승수를 쌓는 수밖에 없다. 두산과 남은 5차례 맞대결보다 당장은 테일러의 복귀 시점이 더 머리 아픈 NC다.

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이 감독은 "지금부터 끝날 때까지 승부처다. 두산하고 맞대결을 떠나서 그 전에 떨어져 버리면 의미가 없다. 그래도 우리는 매 경기 최선을 다하기에 승패는 아무도 알 수 없는 것이다. 작년처럼 마지막 경기에 순위가 걸렸다고 하면 무리해서 중간 투수 3이닝도 던지게 하고 그럴 텐데, 지금은 그런 단계가 아니니까. 계속해서 똑같이 순리대로 그 생각만 하고 있다"고 밝혔다.

23일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. NC 테일러가 사구 허용 후 LG 홍창기에게 사과하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.23/

2일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 9회말 2사 만루, 김형준이 끝내기 밀어내기 볼넷을 얻어내며 기쁨을 나누고 있다. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.02/

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테일러 걱정만 없으면 NC는 현재 KBO리그에서 가장 무서운 팀이다.

6위 NC는 6일 현재 시즌 성적 55승58패2무를 기록, 5위 두산과 3.5경기차까지 좁혔다. 지난달 26일까지만 해도 5위 두산과 8위 NC는 9경기차였다. 두산의 무난한 5강 진출이 예상됐으나 NC가 기적을 쓸 준비를 하고 있다.

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단 7경기면 충분했다. NC는 지난달 27일 잠실 LG 트윈스전부터 5일 고척 키움전까지 7전 전승을 기록했다. 같은 기간 두산은 2승8패에 그쳤다. NC가 상승세를 탄 시점과 두산의 흐름이 꺾인 시점이 맞물리면서 NC는 순식간에 5.5경기차를 줄였다. 시즌 막바지, 경기 수가 많이 남지 않은 상황에서 이만큼 거리를 좁히는 건 분명 쉽지 않은 일이다.

이 감독은 "경기차를 안 보고 있다. (뒤집기) 힘들다는 소리는 들었는데, 작년에도 그랬듯이 그냥 하던 대로 계속했는데 어느 순간 이렇게 됐다. 어떻게 또 여기까지 왔다"고 덤덤하게 이야기했다.

NC는 지난해에도 시즌 막바지에 무섭게 상승세를 타면서 5위로 가을야구 막차를 탔다. 지난해의 희생양은 KT 위즈였다. KT는 무난한 5강 진출을 예상하다가 막바지에 갑자기 내림세를 타는 바람에 NC에 0.5경기차 뒤진 6위로 시즌을 마쳤다.

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이 감독은 "올해 이렇게 길게 연승을 한번도 못했다. 올스타전 끝나고 부상 선수들이 복귀하면 후반기에는 좀 해보겠다고 했는데, 잘 안 되더라. 그게 이제 나오고 있는 것 같다"며 한번 더 "순리대로"를 강조했다.

2일 창원NC파크에서 열린 KIA와 NC의 경기. 9회말 2사 만루, NC가 김형준의 끝내기 밀어내기 볼넷으로 3대2 승리를 거두었다. 승리의 기쁨을 나누는 이호준 감독과 선수들의 모습. 창원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.02/

고척=김민경기자 rina1130@sportschosun.com