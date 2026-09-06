잠실 선발 대충돌! 임찬규 100승vs후라도 복귀승. LG 5번 천성호-6번 홍창기-9번 박동원[잠실 현장]

26일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. LG 선발투수 임찬규가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.26/

25일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 삼성 후라도가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.25/

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[잠실=스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스 임찬규가 부상에서 돌아온 삼성 라이온즈 에이스 아리엘 후라도와의 맞대결에서 다승 단독 선두가 될 수 있을까.

후라도는 지난 7월 7일 LG전서 6이닝 2실점으로 승리투수가 된 이후 부상으로 빠졌다. 그사이 오스틴 보스가 대체 선수로 나와서 던졌고 후라도는 충분한 시간을 가지며 몸을 정상적인 상태까지 끌어올려 1군에 돌아올 수 있었다.

올시즌 LG전 성적이 좋다. 2경기에서 2승, 평균자책점 3.55를 기록 중이다.

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전날 아쉽게 11회 연장 끝에 3대4로 패한 LG로서는 팀내 선발 중 가장 좋은 페이스를 보이는 임찬규가 나오는 날에 꼭 승리를 따내야 하는 상황.

임찬규는 올시즌 24경기서 13승4패 평균자책점 3.84를 기록하며 두산 베어스 최민석(13승4패)과 함께 다승 공동 선두를 달리고 있다.

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최민석은 전날인 5일 SSG전에 선발등판해 먼저 14승에 도전했으나 6이닝 3실점을 기록하고 팀이 2대3으로 패하며 패전투수가 됐다.

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임찬규는 8월 3경기에서 2승무패 평균자책점 0.49의 엄청난 피칭을 선보여 이번 등판에도 큰 기대를 받고 있다. 2023년 14승이 자신의 시즌 최다승 기록이라 이번에 승리투수가 되면 자신의 최다승 타이를 기록하면서 통산 100승(89패)의 대기록에도 오르게 된다.

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역대 LG 투수 중 100승을 넘긴 이는 김용수(126승)와 정삼흠(106승) 2명 뿐.

LG는 이날 신민재(2루수)-박해민(중견수)-오스틴(지명타자)-송찬의(좌익수)-천성호(1루수)-홍창기(우익수)-구본혁(3루수)-오지환(유격수)-박동원(포수)로 선발 라인업을 구성했다.

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잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com