'열심히 던진 당신, 쉬어라' 노경은, 전격 무릎 수술 결정...왜 시즌아웃 결단 내렸나 [인천 현장]

11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. SSG 노경은이 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.11/

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[인천=스포츠조선 김용 기자] "내년 스프링캠프 정상 참가가 목표다."

SSG 랜더스 베테랑 불펜 노경은(42)이 수술대에 오른다.

SSG는 6일 인천SSG랜더스필드에서 열리는 두산 베어스전을 앞두고 노경은의 수술 소식을 알렸다.

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지난 시즌까지 2년 연속 홀드왕, 최고령 홀드 타이틀 보유, 그리고 올해 초 월드베이스볼클래식(WBC) 대표팀 합류까지 '회춘 모드'를 발동했던 노경은은 올시즌 52경기 3승5패10홀드 평균자책점 4.72로 주춤했다. 여러 원인이 있겠지만, 고질인 우측 무릎 통증이 노경은을 계속해서 괴롭혔다.

노경은은 최근 무릎 정밀 검진을 받았고, 우측 무릎 연골 연화증 판정을 받았다. 그리고 구단과 선수는 내년 시즌 건강한 피칭이 중요하다는 판단에 무릎 변연절제술을 받기로 최종 결정했다. 통증을 유발하는 부위를 정리하는 치료법으로 수술은 9월 중순 받을 예정이다.

26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. 11회초 노경은이 투구하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

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최선의 선택일 수 있다. SSG가 치열하게 순위 경쟁을 하고 있다면 모를까, 사실상 가을야구 진출 가능성이 많이 희박한 상황이다. 베테랑 선수를 무리해서 투입할 필요가 없는 시점이다. 또 노경은이 올시즌만 던지고 야구를 그만둔다면 모를까, 아직 팔팔한(?) 구위를 과시하고 있는데 어깨나 팔꿈치가 아닌 무릎 부상으로 지장을 받는 것보다 하루라도 빨리 원인을 제거하고 내년 시즌을 준비하는 게 나을 수 있다.

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또 노경은은 2023 시즌부터 지난 시즌까지 3연 연속 70경기 이상, 80이닝 이상을 소화했다. 아무리 몸 관리에 철저하고 건강한 유형이라고 해도 나이가 있기에 체력적 과부하가 걸릴 시점이다. 시즌을 빨리 마무리하며 재충전하면 향후 수년 더 활약할 에너지를 비축할 수 있게 된다.

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다행히 수술을 받으면 단계적 재활을 통해 내년 스프링캠프 정상 참가가 가능할 것으로 보인다. SSG 관계자는 "노경은이 건강한 몸으로 복귀할 수 있도록 구단 차원에서 모든 지원을 아끼지 않을 계획"이라고 밝혔다.

인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com