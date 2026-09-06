KIA 왜 갑자기 라인업 바꿨나 → "서로 2번을 좀 회피하는 경향이.." [광주 현장]

5일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. KIA 박재현이 타격을 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.05/

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 6회말 이호연이 우익선상으로 빠지는 3루타를 치고 질주하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/

4일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. KIA 이범호 감독이 그라운드에 나서 박수를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.04/04/

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[광주=스포츠조선 한동훈 기자] "(박)재현이가 '2번이 더 자신 있습니다' 이러길래.."

KIA 타이거즈가 선발 라인업을 급변경했다. 1번타자 박재현을 2번으로 내렸다. 박재현 본인의 의지였다.

이범호 KIA 감독은 6일 광주 KIA챔피언스필드에서 열리는 KT 위즈와 경기를 앞두고 타순을 바꾼 이유를 설명했다. 이 감독은 올해 2번 타자 고민이 꽤 깊다. 고정 2번타자가 없다. 올해 2번타자로 선발 출전한 선수만 무려 15명이다.

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KIA는 최초 박재현(좌익수)-이호연(2루수)-김도영(3루수)-카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(지명타자)-김호령(중견수)-김태군(포수)-하주석(유격수)으로 타순을 꾸렸다.

타격 훈련 직후 박재현과 이호연의 순서를 바꿨다.

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이 감독은 "배팅 치고 나서 재현이가 2번이 더 자신 있습니다 이러길래 바꿨다. (이)호연이도 컨디션이 조금 왔다 갔다 하길래 기분 전환도 필요할 것 같았다"고 밝혔다.

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KIA의 2번타자 타율은 2할7푼2리다. 10개 구단 중 9등이다.

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이 감독은 "서로서로 2번을 조금 회피하는 경향이 있다. 팀에서 제일 빠릿빠릿한 선수를 오늘 한번 놔보려고 한다. 그래서 재현이를 2번에 배치하는 것도 좋을 것 같아서 바꿔봤다"고 설명했다.

박재현은 리드오프로 제일 많이 출전했다. 113경기 471타석 타율 2할8푼8리 홈런 15개 OPS(출루율+장타율) 0.784를 기록했다. 2번타자 출전 시에는 40타수 15안타 타율 3할7푼5리로 강했다.

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이호연은 17경기 49타석 타율 2할5푼6리 OPS 0.844를 기록했다. 1번타자로는 4타수 3안타, 2번타자로는 13타수 2안타를 기록했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com