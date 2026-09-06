[오피셜]'충격 시즌 아웃' 한화 떠나 초대박 행보였는데…"팔꿈치 뼛조각 수술, 회복 3개월"

21일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 첫 번째 경기. 1회부터 선취 실점을 허용한 키움 선발 배동현. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.21/

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2차 드래프트 이적생 성공 신화를 쓴 키움 히어로즈 우완 투수 배동현이 수술대에 오른다.

키움은 6일 고척 NC 다이노스전에 앞서 "배동현이 오는 9일 오른쪽 팔꿈치 뼛조각 제거술을 받을 예정이다. 향후 발생될 수 있는 문제를 조기에 해결하고, 안정적인 선수 생활을 이어 가기 위한 조치"라고 알렸다.

수술 후 회복까지는 3개월이 걸릴 전망이다. 시즌 아웃이다. 비록 올 시즌은 아쉽게 마무리했지만, 다음 시즌까지 영향을 주진 않을 듯하다.

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키움 관계자는 "3개월 회복 기간을 거친 뒤에 단계적 훈련을 시작할 예정이다. 내년 스프링캠프와 시즌 합류에는 큰 문제가 없을 것으로 예상된다"고 설명했다.

배동현은 경기고-한일장신대를 졸업하고 2021년 2차 5라운드 42순위로 한화 이글스에 입단해 프로 생활을 시작했다. 경기고 시절까지는 내야수였다가 대학 진한 후 투수로 전향해 프로 입단의 꿈을 이뤘다. 2021년 입단 첫해 1군 20경기에 등판, 38이닝, 평균자책점 4.50을 기록, 프로의 맛을 이제 좀 알아가나 싶었는데 이후 4년 동안 단 한번도 1군 마운드를 밟지 못했다. 그사이 상무에서 군 복무를 하며 머리를 식히는 시간도 보냈다.

21일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 첫 번째 경기. 선발 투구하고 있는 키움 배동현. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.21/

21일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 첫 번째 경기. 1회부터 선취 실점을 허용한 키움 선발 배동현. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.21/

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한화는 지난해 11월 2차 드래프트를 앞두고 배동현을 보호선수로 묶지 않았다. 냉정히 이때까지만 해도 1군에서 통할 정도로 구속이 나오지 않았고, 한화는 투수 뎁스가 두꺼워 배동현이 들어갈 틈이 없었다.

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키움은 배동현을 2차드래프트 3라운드로 지명, 한화에 양도금 2억원을 지급했다.

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설종진 키움 감독은 "한화에 있을 때도 지켜봤던 선수였다. 한화 쪽에 있는 모 관계자랑 이야기했는데, 운영 능력은 좋은 친구인데 선발 기회가 없었다고 하더라. 운영은 할 줄 아니까 체력적으로 보강이 되면 좋은 피칭을 할 것 같다고 조언을 받았다"고 밝혔다.

4월까지 배동현은 키움 마운드에 단비 같은 존재였다. 7경기에 등판해 4승, 29⅔이닝, 평균자책점 2.12를 기록하며 대박을 터트렸다.

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그러나 5월부터 눈에 띄게 페이스가 뚝 떨어졌다. 14경기(선발 10경기)에서 8패만 떠안으며 52이닝, 평균자책점 8.65에 그쳤다. 결국 배동현은 선발 보직을 내려놓아야 했고, 8월부터는 전준표가 바통을 이어받았다.

상대팀이 이제 배동현을 어느 정도 분석하기도 했고, 1군 경험이 풍부하지 않다 보니 운영 능력과 체력 등에서도 문제가 나타날 수밖에 없었다. 결국 팔꿈치에 무리가 가면서 수술대에 오르게 됐다.

21일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 첫 번째 경기. 선발 투구하고 있는 키움 배동현. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.21/

고척=김민경기자 rina1130@sportschosun.com