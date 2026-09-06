문보경 허리 불편 선발 제외. 설마 아시안게임도? 염갈량의 설명은[잠실 현장]

20일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 4회말 1사 1루 LG 문보경이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

27일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. 1회말 문보경이 안타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.27/

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[잠실=스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스 문보경이 선발 라인업에서 제외됐다. 허리쪽이 좋지 않다. 아시안게임 대표선수이기에 몸상태에 고민할 수밖에 없는 상황.

다행히 교체를 생각할 정도의 큰 문제는 아니다.

LG는 6일 잠실에서 열리는 삼성 라이온즈와의 홈경기에 주전 3루수 문보경을 뺐다. 구본혁이 3루수로 출전하고 천성호가 1루수로 나가고 오스틴이 지명타자로 출전. 문보경 대신 천성호가 들어간다고 볼 수 있는 라인업이다.

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LG 염경엽 감독은 "허리쪽에 조금 좋지 않다고 해서 뺐다"라고 설명했다. 문보경은 지난 3월 열린 WBC때 수비 도중 펜스에 부딪히며 허리를 다친 적이 있다.

문보경은 올시즌 94경기에 출전해 타율 2할5푼6리(309타수 79안타) 9홈런 55타점으로 부진한 모습을 보이고 있다. 여러차례 부상을 당하며 밸런스가 좋지 못했다. 부상 복귀 이후 6월에 1할9푼4리(72타수 14안타), 7월에 1할9푼2리(73타수 14안타)로 부진했던 문보경은 8월에 3할3푼3리(45타수 15안타)로 부활했고, 9월에도 2일 두산전부터 4경기 연속 안타를 치며 타격감을 유지하고 있었다. 5일 삼성전엔 5타수 2안타 1득점을 기록했다.

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문보경은 아시안게임 대표팀에도 와일드카드로 뽑혀 있는 상황이다. WBC에서 최다 타점을 올려 큰 경기에 강한 모습을 보였고 최근 타격감이 좋아지고 있어 아시안게임에서의 활약이 기대된다. 주전 1루수로 나갈 확률이 높기에 문보경이 부상으로 빠지게 된다면 대체 선수를 뽑아야 한다.

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상태가 교체를 고려할 정도로 나쁘지는 않은 듯. 염 감독은 "(대표팀에서 빠질)그 정도는 아니다"라고 보호차원의 선발 제외임을 밝혔다.

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잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com