2번 박승규-3루수 전병우. 후라도 복귀전 필승 라인업은[잠실 현장]

25일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 삼성 박승규가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.25/

25일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 삼성 전병우가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.25/

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[잠실=스포츠조선 권인하 기자]후라도가 복귀전에서 임찬규의 100승을 저지하고 승리투수가 될까.

삼성은 6일 잠실에서 열리는 LG 트윈스와의 원정경기에 김지찬(중견수)-박승규(우익수)-구자욱(좌익수)-최형우(지명타자)-디아즈(1루수)-류지혁(2루수)-강민호(포수)-전병우(3루수)-이재현(유격수)으로 선발 라인업을 구성했다.

아리엘 후라도의 복귀전이다. 7월 7일 LG전서 6이닝 2실점으로 승리투수가 된 이후 어깨 통증으로 빠졌다.

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오스틴 보스가 단기 대체 선수로 와서 그 자리를 메웠고, 후라도는 보스의 호투 속에 충분한 회복 과정을 거쳐 두달만에 복귀전을 치르게 됐다.

후라도는 지난해 LG전에 4경기서 4패 평균자책점 4.21로 좋지 않았는데 올해는 2경기에 2승무패 평균자책점 3.55로 안정감을 보였다.

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14승 다승 단독 선두와 통산 100승에 도전하는 LG 선발 임찬규의 승리를 막고 후라도에게 복귀전 승리를 안겨야 하는 삼성 타선이다.

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23일 고척돔에서 열리는 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 동료들과 함께 몸을 풀고 있는 삼성 후라도. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

25일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 삼성 후라도가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.25/

26일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. 6회초 2사 3루, 박건우를 1루 파울플라이로 잡아 이닝을 끝낸 임찬규가 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.26/

임찬규와는 세번 만났는데 첫번째만 좋았고 나머지 두번은 그리 좋지 않았다.

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임찬규는 4월 18일 대구에서 4⅓이닝 9안타(1홈런) 6실점으로 패전투수가 됐었다.

하지만 5월 12일 잠실 삼성전에선 5⅔이닝 6안타 1실점의 좋은 피칭을 했고, 7월 8일 대구에선 5이닝 6안타(1홈런) 2실점으로 승리투수가 됐었다.

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1위인 삼성으로선 LG가 4.5게임차 3위지만 아시안게임에 이재현 김지찬 배찬승 등 3명의 주축 선수가 빠지는만큼 아시안게임 전까지 충분한 거리를 벌려야 하는 상황. 게다가 후라도의 복귀전이고 상대 선발 임찬규가 100승에 도전하는 경기라 자존심을 위해 꼭 이겨야 한다.

잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com