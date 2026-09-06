이럴수가, 최악의 집단 타격 부진으로 울고 싶은데...양의지마저 선발에서 빠졌다, 왜? [인천 현장]

2일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 3회 두산 양의지가 득점한 박찬호를 반기고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.02/

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[인천=스포츠조선 김용 기자] 이럴수가.

타격 침체에 울상인 두산 베어스에 또 악재가 날아들었다. 그나마 4번 자리에서 상대에 위압감을 주는 타자 양의지까지 선발 라인업에서 제외됐다.

두산은 6일 인천SSG랜더스필드에서 열리는 SSG 랜더스와의 주말 3연전 마지막 경기에 양의지를 제외한 선발 라인업을 작성했다. 박찬호-안재석-김민석-박준순-세베리노-양석환-정수빈-김기연-김대한 순이다. 양의지를 대신해 김기연이 선발로 마스크를 쓰고, 최근 극심한 부진으로 선발에서 밀리는 듯 했던 세베리노가 지명타자로 복귀했다.

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양의지가 빠졌다. 이유가 있었다. 경기를 앞두고 만난 김원형 감독은 "어제 경기에서 파울 타구에 오른 어깨쪽을 맞았다. 그 부분이 좋지 않아 선발로 출전하지 못하게 됐다"고 설명했다.

일단 아주 큰 부상은 아니라 승부처 대타 투입은 가능할 전망이지만, 상태를 살펴야 한다.

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 7회말 1사 1,3루 박준순이 좌월 3점홈런을 치고 김대한과 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

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양의지를 대신해 박준순이 4번에 배치됐다. 박준순 역시 최근 10경기 타율 1할8푼8리로 부진하지만, 그래도 해결사 역할을 기대할 수 있는 선수다. 김민석의 타격 컨디션이 워낙 좋기에, 김민석과 박준순을 붙여놓는 게 득점 생산에 가장 유리할 수 있다. 최근 3경기 중 2차례나 3안타 경기를 만든 김민석에 대해 김 감독은 "칠 때 치고, 볼 때 보고 자기 야구를 잘해주고 있다"고 칭찬했다.

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두산은 5연패중이다. 최근 극심한 타격 부진에 투수들이 아무리 잘 던져도 이길 방법이 없다. 김 감독은 "이번 주 5경기를 하는 동안 본헤드 플레이나 수비 실책 등 그런 문제는 전혀 없었다. 정말 못쳐서 진 경기들이다. 뭐라고 설명을 하기도 힘들다. 정말 믿기 힘든 타격 침체로 1주일을 보내고 있다"고 말하며 한숨을 쉬었다.

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김 감독은 이어 "오늘 경기를 앞두고 미팅을 했다. 정말 힘든 한 주, 마지막 날이니 이럴수록 분위기 처지지 말고 자신들이 해야할 일에 집중하자고 메시지를 전했다. 타석에서 절대 자신감을 잃지 말라고 얘기했다"고 설명했다.

인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com