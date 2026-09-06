5이닝 무실점이면 합격아닌가... 박진만 감독 "9월말 5선발이 필요한데..."[잠실 코멘트]

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 투구하는 삼성 이승현. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 이승현. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 박진만 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

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[잠실=스포츠조선 권인하 기자]"9월말에 5선발이 필요하니 그때 던질 수 있다."

삼성 라이온즈 왼손 이승현이 박진만 감독으로부터 합격점을 받았다.

이승현은 5일 잠실에서 열린 LG 트윈스와의 원졍경기에 선발등판해 5이닝 동안 82개를 던지며 4안타 1볼넷 5탈삼진 무실점을 기록했다.

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2회말 2사 1,2루, 3회말 2사 1,2루의 위기를 잘 넘기면서 5회까지 무실점 호투를 했다. 140㎞대 중반의 투심을 위주로 하며 커브와 슬라이더를 섞어 LG 타선을 잘 막아냈다.

이승현이 초반 상대 에이스 톨허스트와 대등한 피칭을 해준 덕분에 삼성은 11회 연장 끝에 4대3의 역전승을 거둘 수 있었다.

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박 감독은 "투구폼을 수정하면서 제구가 되면서 안정감이 생겼다"면서 "구속도 데뷔때의 140㎞대 후반은 아니지만 중반까지는 찍혔다. 투구폼을 바꾼게 밸런스가 잡힌 것 같다"라며 긍정적인 평가를 했다.

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5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 이승현. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 이승현. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

좋은 피칭을 했는데 더이상 선발 기회가 마땅치 않다. 이제부터 잔여경기 일정데 돌입해 일주일에 6경기씩 하지는 않기 때문. 경기가 많이 남은 팀이 아니면 대부분 4명의 선발로 나서게 되고 삼성 역시 마찬가지다. 이승현은 5선발이라 다시 기회가 오기 쉽지 않다.

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박 감독은 "9월말에 5선발이 필요하다"면서 "(이승현이) 또 들어가야하지 않을까"라고 했다. 하지만 그사이 계속 증명을 해야한다.

박 감독은 "그 때까지 불펜으로 나가서 던지는 것을 봐야할 것 같고, 몸상태 역시 봐야한다"면서 "컨디션이나 몸상태가 괜찮으면 (선발로)들어가야되지 않을까 한다"라고 확답을 주지는 않았다.

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부활의 신호탄을 쏘아올린 이승현이 남은 시즌 동안 증명을 하며 박 감독의 인정을 받을까.

잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com