1위팀 감독이 발끈했다. "우리도 출혈이 크다" 주전 유격수, 중견수에 좌완 필승조가 빠지는데...[잠실 코멘트]

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 박진만 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 7회초 무사 만루. 1타점 적시타를 날린 삼성 이재현. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 권인하 기자]"우리도 타격이 큽니다."

삼성 라이온즈 박진만 감독이 목소리를 높였다. 삼성도 아시안게임 대표 선수 3명이 2주 동안 힘들다고 했다.

삼성은 주전 유격수 이재현과 중견수 김지찬, 왼손 불펜 투수 배찬승이 대표팀에 뽑혔다.

Advertisement

이재현은 5일까지 69경기서 타율 2할3푼3리(210타수 49안타) 15홈런 36타점을 기록 중이다. 부상으로 자주 빠졌다.

김지찬은 117경기에서 타율 3할2푼9리(389타수 128안타) 37타점 90득점 20도루를 기록 중.

Advertisement

배찬승은 49경기에 등판해 4승2패 9홀드 평균자책점 2.68을 기록하고 있다.

Advertisement

셋 다 팀내에서 중요한 역할을 하고 있지만 다른 팀에 비해 공백의 빈자리가 크지 않다는 평가.

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 6회초 삼성 김지찬이 안타를 날린 뒤 3루를 파고들고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 투구하고 있는 삼성 배찬승. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

Advertisement

두산의 경우 국내 에이스인 곽빈과 최민석, 중심타자인 박준순이 빠지고, KT의 경우 선발 소형준과 오원석에 절대적 마무리 박영현 없이 2주를 버텨야 한다.

KIA도 '타선의 핵'이라 할 수 있는 김도영에 올시즌 테이블 세터로 맹활약 중인 박재현까지 빠져 2주 동안 타격 약화가 눈에 보이는 상황.

Advertisement

그러나 박 감독은 "우리도 분명히 출혈이 있는데 다른 팀에 비해 출혈이 적다는 말이 있더라"면서 "우리도 타격이 크다. 중견수와 유격수가 빠진다. 주전선수들이 빠지는데 타격이 없을 수 없다"라고 목소리를 높였다.

수비의 핵심인 센터라인의 유격수와 중견수가 빠지기 때문에 수비쪽에서 아쉬움이 생길 수 있다. 게다가 김지찬은 타격도 좋은 톱타자다.

박 감독은 "다른 팀에 비해 투수쪽에서 많이 안빠져서 그런 것 같기도 하지만 우리도 출혈은 있다"면서 "그전에 빠졌을 때 백업선수들로 잘 메웠지만 준비를 좀 더 착실하게 해야할 것 같다"라고 말했다.

Advertisement

잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com