'두산 고맙지?' 알칸타라 친정 살렸다, '충격 역전패' NC 8연승 무산…데이비슨 역대 2호 역사[고척 리뷰]

13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 1회 마운드에 오른 키움 선발 알칸타라. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.13/

21일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 첫 번째 경기. 타격하는 키움 데이비슨. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.21/

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[고척=스포츠조선 김민경 기자] NC 다이노스가 7연승 질주가 꼴찌팀에 막힐 줄이야.

NC는 6일 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와 경기에서 2대4로 역전패했다. 6위 NC는 55승59패2무를 기록, 5위 두산 베어스와 일단 4경기차로 벌어졌다. 포스트시즌 탈락을 가장 먼저 확정한 최하위 키움은 NC의 7연승 상승세를 꺾으며 고춧가루를 제대로 뿌렸다.

키움은 서건창(지명타자)-추재현(중견수)-맷 데이비슨(1루수)-케스턴 히우라(좌익수)-안치홍(2루수)-박찬혁(우익수)-김건희(포수)-여동욱(3루수)-권혁빈(유격수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 라울 알칸타라.

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NC는 김주원(유격수)-최정원(중견수)-블레인 크림(1루수)-김휘집(3루수)-박건우(지명타자)-이우성(좌익수)-안중열(포수)-서호철(2루수)-천재환(우익수)으로 맞섰다. 선발투수는 구창모.

구창모는 2022년 이후 4년 만에 주 2회 등판에 나섰는데, 결과가 좋지 않았다. 5⅓이닝 95구 6안타(1홈런) 2볼넷 4삼진 3실점에 그쳐 시즌 6패(9승)째를 떠안았다. 시즌 134⅔이닝을 기록, 개인 한 시즌 최다 기록을 경신했으나 경기가 뒤집혀 웃지 못했다. 종전 기록은 2018년 133이닝.

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구창모가 내려간 이후 배재환(⅔이닝)-송명기(1이닝)-손주환(1이닝 1실이)이 버텼지만, 끝내 타선이 더 터지지 않았다.

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키움 알칸타라는 7이닝 99구 5안타 2볼넷 6삼진 2실점을 기록, 시즌 9승(8패)째를 챙겼다. 알칸타라는 의도치 않게 5위 사수가 위태롭던 친정 두산에 큰 선물을 안겼다.

26일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. NC 선발투수 구창모가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.26/

21일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 첫 번째 경기. 5회말 키움 데이비슨이 투런홈런을 날렸다. 설종진 감독과 하이파이브를 나누고 있는 데이비슨. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.21/

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NC가 먼저 알칸타라를 두들겼다. 4회초 선두타자 최정원이 볼넷을 얻고, 블레인이 좌중간 2루타를 날려 무사 2, 3루가 됐다. 김휘집의 좌전 적시타로 1-0. 박건우가 투수 병살타에 그치는 바람에 2사 3루가 됐지만, 이우성이 2루수 오른쪽 내야안타로 한 점을 더 짜내 2-0으로 달아났다.

순항하던 구창모가 4회말 키움의 추격을 허용했다. 옛 동료 데이비슨에게 일격을 당한 것. 데이비슨은 볼카운트 1B에서 구창모의 시속 142㎞ 하이패스트볼을 받아쳐 왼쪽 담장을 넘겼다. 시즌 18호. 데이비슨의 친정 NC 상대 첫 홈런이기도 했다.

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데이비슨은 KBO 3년차에 통산 100홈런을 달성했다. 히어로즈 소속 외국인 타자로는 역대 2번째다. 2009년 클리프 브룸바(116홈런) 이후 17년 만에 구단 역사를 썼다. 다만 데이비슨은 NC에서 90개, 키움에서 10개를 쳤다.

6회말 키움이 경기를 뒤집었다. 선두타자 추재현이 좌전 안타로 물꼬를 텄다. 구창모는 앞서 홈런을 허용한 데이비슨을 스트레이트 볼넷으로 내보냈다. 히우라가 좌익수 오른쪽 적시타를 쳐 2-2 균형을 맞췄다. 히우라는 2루까지 노렸으나 태그아웃됐고, NC는 배재환으로 투수를 교체했다. 1사 3루에서 안치홍이 좌익수 희생플라이를 쳐 2-3으로 뒤집혔다.

키움은 8회말 추가점을 뽑아 NC의 반격 의지를 꺾었다. 2사 후 데이비슨이 2루수 김한별의 뜬공 포구 실책으로 출루한 게 컸다. 데이비슨은 대주자 박주홍과 교체. 히우라가 좌익수 왼쪽 적시 2루타를 때려 2-4가 됐다.

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26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. NC 이호준 감독이 9회말 3실점하며 경기가 연장으로 가자 아쉬워하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

고척=김민경기자 rina1130@sportschosun.com