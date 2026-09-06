"아프니 까칠해지고 다른 사람이 됐다" 로버츠도 눈치본다, 오타니 IL 등재 가능성↑...15일간 슈퍼스타 못보나?

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 6일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 워싱턴 내셔널스전에 결장한 채 누군가와 대화를 나누며 더그아웃에서 환하게 웃고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이가 부상자 명단(IL)에 오를 가능성이 점점 높아지고 있다.

오타니는 6일(이하 한국시각) 다저스타디움에서 열린 워싱턴 내셔널스와의 홈 경기에 결장했다. 지난 4일 세인트루이스 카디널스전, 5일 워싱턴전에 이어 3경기 연속 휴식을 취한 것이다. 오타니가 3경기 연속 결장한 것은 다저스 이적 후 처음있는 일이다.

대신 오타니는 경기 전 배팅케이지에 들어가 배팅 훈련을 소화했다. 다저스는 연습 타격 후 오타니의 몸 상태를 파악한 뒤 IL 등재 여부를 결정한다는 계획이다.

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이에 대해 MLB.com은 '오타니가 경기에 나서지 않은 지 IL 등재시 소급 적용이 가능한 최대 기간인 3일이 지난 가운데 다저스 구단은 오타니를 당장 IL에 등재하는 게 타당한 지를 놓고 저울질하고 있다'며 '투수와 마찬가지로 투타 겸업 선수에게 적용되는 IL 등재 기간은 최소 15일이다. 로버츠 감독이 이 결정을 두고 고심하는데 있어 이 점이 다소 억제 요인(deterrent)으로 작용하고 있다'고 전했다.

로버츠 감독은 이 매체와의 인터뷰에서 "오타니가 오늘 타격 훈련서 느낌이 괜찮지 않다면 IL 등재를 본격 검토해야 한다"고 말했다. IL 등재를 받아들일 수밖에 없다는 뜻이다.

오타니 쇼헤이와 사사키 로키가 더그아웃에서 대화를 하고 있다. AP연합뉴스

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메이저리그 부상 IL 기간은 7일, 10일, 15일, 60일 네 가지다. 60일짜리는 2개월 이상 소요되는 2차 리스트이고, 당장 IL 등재를 해야 할 때는 투수의 경우 15일을 적용해야 한다. 오타니는 투타 겸업이라 여기에 해당한다.

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IL 기간을 15일로 최소화하기 위해서는 오는 7일 워싱턴전 이전에 올려야 한다. 오타니가 이날 타격 훈련을 했기 때문에 7일 경기 전 어떤 상태인가를 보고 IL 등재 여부를 결정한다고 보면 된다.

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문제는 오타니가 컨디션을 100% 회복하는데 15일 이상 소요되지 않을 수도 있다는 점이다. 즉 5일 또는 6,7일 정도만 쉬면 정상적인 타격이 가능하고, 정신적으로도 안정을 찾는다면 15일 IL 등재는 낭비일 수밖에 없다.

반대로 IL에 올리지 않고 회복될 때까지 마냥 기다릴 경우 야수 1명을 쓰지 않는 꼴이 된다. 딜레마다.

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로버츠 감독은 "만약 오타니가 올바른 방향으로 회복세를 보인다면, 6일이든, 7일이든, 8일이든 15일보다는 낫다는 생각으로 상황을 지켜볼 가능성도 있다"고 했다.

이어 그는 "지난 며칠간 오타니의 태도를 보면 상태가 훨씬 좋아진 것 같다"면서도 "내가 오타니에 대해 알게 된 것은 몸 상태가 좋지 않을 땐, 좀더 까칠해지고 이전과 다른 성향을 보인다(he gets more short, and it's just not the same personality)는 점이다. 충분히 이해할 수 있다. 그러나 최근 며칠새 훨씬 편안하고 여유로운 모습을 보이고 있다"고 했다.

오타니는 투타 겸업 선수로 분류돼 IL 등재시 투수와 같은 15일 기간을 적용받는다. AFP연합뉴스

오타니는 지난 3일 세인트루이스전에서 6타석 1볼넷 1사구, 4타수 무안타 4삼진을 기록했다. 타격감이 바닥을 헤매고 있는 상황에서 무조건 출전하겠다고 마냥 고집을 부릴 수는 없었다.

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부상 부위는 왼쪽 무릎과 오른팔 이두근이다. 무릎은 지난 6월 초에 처음 통증이 확인됐고, 이두근은 피칭 재활을 시작한 지난 7월 후반기 개막 즈음 불편함을 느끼기 시작했다. 이두근의 경우 이제는 타격에도 영향을 주고 있다.

여기에 3일 경기에서는 목 통증도 발생했다. 이 정도면 치료와 휴식이 필요한데, 오타니는 출전을 강행했다. 재활 피칭을 본격화한 지난달 9일 이후 오타니는 타율 0.204(93타수 19안타), OPS 0.704를 마크했고, 삼진은 32번 당했다.

한편, 다저스는 이날 경기에서 토미 에드먼의 역전 홈런에 힘입어 6대5로 승리하고 3연전을 스윕했다. 프리랜드는 2-4로 뒤진 7회말 2사 1,2루에서 우월 3점포를 터뜨리며 전세를 뒤집었다. 다저스는 8회 알렉스 콜의 밀어내기 사구로 한 점을 보탠 뒤 9회초 마무리 스캇 태너가 3안타를 맞고 1실점했지만, 점수를 더 내주지 않고1점차 승리를 지켜냈다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com