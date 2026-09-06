"아직 한번의 기회는 있다고 생각한다" 1위 꿈 놓지 않은 염갈량. 현실은 3위가 급하다[잠실 코멘트]

3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 승리한 LG 염경엽 감독이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

26일 잠실야구장에서 열린 NC와 LG의 경기. 2회말 2사 3루 박해민이 1타점 적시타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.26/

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 1회말 삼성 후라도 상대 1타점 적시타 날린 LG 오스틴. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

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[잠실=스포츠조선 권인하 기자]"마지막까지 한번의 기회는 있다고 생각한다."

아쉬운 패배였다. 이겼다면 1위 싸움에 들어갈 수도 있었지만 한방이 나오지 않았고 결국 패배와 함께 게임차가 다시 늘어났다.

LG 트윈스는 5일 잠실 삼성전서 11회 연장 끝에 3대4로 패했다. 3-0으로 이기다가 3-3 동점을 허용했고, 9회말 1사 만루의 끝내기 찬스를 살리지 못한 것이 결국 11회 3대4의 패배로 돌아왔다.

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KT가 이날 KIA에 3대6으로 패했기 때문에 LG가 삼성에 이겼다면 1위와 3게임차로 좁힐 수 있었지만 패하면서 1위가 된 삼성에 4.5게임차로 벌어졌다.

그래도 2주간의 아시안게임 때 좁힐 기회가 있다. LG는 문보경과 김영우 둘만 빠지지만 삼성은 이재현 김지찬 배찬승, KT는 소형준 오원석 박영현 등 주축 선수들이 3명씩 빠지기 때문.

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전반기 마지막 경기부터 8연패가 치명적으로 다가온 LG지만 염경엽 감독은 아직까지 포기하지 않았다.

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염 감독은 "올해 부상도 많고 변수도 많았다. 감독하면서 가장 변수가 많았던 해"라면서 "그래도 박해민과 오스틴을 중심으로 나머지 선수들이 지금까지는 잘 버텨주고 있다고 생각한다"라며 선수들의 투혼에 고마움을 말했다.

5일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 투구하고 있는 LG 손주영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.05/

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. LG 고우석이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

20일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. LG 케네디가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.20/

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이어 "팀 상황이 어쨋든 결과로 말해야 한다"는 염 감독은 "아직 마지막까지 한번의 기회는 있다고 생각한다. 한경기 한경기 최선을 다하면서 마지막 결과를 받아들이겠다"라고 마지막까지 포기하지 않겠다는 의지를 보였다.

LG는 최근 고우석이 돌아오면서 가장 약점으로 꼽힌 불펜이 강화됐다.

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장신 왼손 존 케네디와 고우석 손주영 등 3명으로 7,8,9회를 막을 힘이 생겼다.

염 감독은 "마무리는 손주영으로 가고 상대 타자에 따라 왼손타자가 많을 땐 케네디, 오른손 타자가 많으면 고우석이 나가는 것으로 7,8회를 막을 것"이라고 불펜 운영 계획을 밝혔다.

하지만 LG는 이날 삼성에 4대10으로 역전패를 당했다. 4위 KIA가 KT에 승리하며 둘의 승차는 반게임으로 좁혀졌다. 1위 싸움보다 당장 3위를 지키는 것이 급선무가 됐다.

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잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com