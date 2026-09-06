돌아온 후라도 1회 4실점→6회 2사까지 무실점. LG전 3연승. 임찬규 100승 막았다. 2연패 LG 다시 3위 싸움으로...[잠실 리뷰]

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 6회말 2사 1루. 교체되는 삼성 선발 후라도. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 5회초 역전 1타점 2루타를 날린 삼성 디아즈. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 5회초 동점 2타점 적시타 날린 삼성 구자욱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

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[잠실=스포츠조선 권인하 기자]삼성 라이온즈가 돌아온 에이스 아리엘 후라도의 호투와 타선의 폭발로 LG 트윈스를 다시 3위 싸움으로 밀어 넣었다.

삼성은 6일 잠실구장에서 열린 LG와의 원정경기서 후라도의 6이닝 4실점의 호투에 4회부터 터진 타선의 활발한 공격력으로 10대4로 승리, LG와의 주말 시리즈에서 1패후 2연승의 위닝시리즈를 가져갔다.

LG에 3.5게임차까지 쫓겼던 삼성은 다시 5.5게임차로 벌리며 여유를 갖게 됐다.

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5연승을 달리며 선두권에 가까워졌던 LG는 2연패하며 다시 3위 걱정을 하게 됐다.

다승 단독 선두와 개인 통산 100승에 도전한 LG 선발 임찬규와 두달만에 돌아와 복귀전에 나선 삼성 선발 후라도의 맞대결.

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LG는 신민재(2루수)-박해민(중견수)-오스틴(지명타자)-송찬의(좌익수)-천성호(1루수)-홍창기(우익수)-구본혁(3루수)-오지환(유격수)-박동원(포수)로 선발 라인업을 구성했다. 문보경이 허리쪽이 좋지않아 빠졌고, 문정빈도 최근 타격감이 좋지 않아 선발에서 제외.

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초반은 LG의 페이스.

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LG는 1회말 신민재 박해민 오스틴 송찬의의 4연속 안타로 1점을 뽑고 무사 만루의 찬스를 이어갔다. 천성호가 삼진을 당했지만 홍창기의 좌익수 희생 파울플라이로 1점을 더해 2-0. 2사 1,2루서 구본혁이 좌중간을 꿰뚫는 2타점 2루타를 날려 4-0까지 벌리는데 성공.

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 1회말 삼성 후라도 상대 1타점 적시타 날린 LG 오스틴. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 1회말 삼성 후라도 상대 2타점 2루타를 날린 구본혁. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 6회 강판당하는 LG 선발 임찬규. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

임찬규도 호투로 응답했다. 3회까지 1안타 1사구 무실점.

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그러나 삼성 타선이 4회부터 임찬규를 공략하기 시작했다. 4회초 박승규와 구자욱의 연속안타와 최형우의 좌익수 플라이로 만든 1사 2,3루서 디아즈의 중전안타로 2점을 따라간 삼성은 5회초 곧바로 경기를 뒤집었다.

선두 이재현이 볼넷을 골랐고 김지찬이 3루쪽으로 번트를 댔을 때 상황이 발생했다. 3루수 구본혁이 공을 잡아 1루로 던졌는데 1루에 수비수가 없었다. 공이 뒤로 빠지며 무사 2,3루가 됐다. 김지찬이 번트를 댈 때 1루수 천성호가 앞으로 달려나왔고 2루수 신민재는 1루쪽으로 달렸다. 그런데 타구가 3루로 가면서 천성호가 1루쪽으로 뒷걸음질을 치자 신민재는 천성호가 1루로 돌아가는 줄 알고 1루로 가다말고 뒤쪽으로 백업을 가려고 방향을 틀었다. 그런데 천성호는 뒤로 가다말고 구본혁이 1루로 던지려하자 신민재가 1루로 왔을 줄 알고 몸을 숙여버렸다. 결국 1루엔 아무도 없었고 삼성이 공짜로 한 베이스씩을 더 갈 수 있었다. 이것이 결국 경기의 흐름을 바꾼 결정적 장면이 됐다.

박승규가 유격수 플라이로 1사 2,3루가 됐지만 구자욱이 우전 안타를 때려 결국 4-4 동점. 2사 1루서 디아즈가 친 타구가 좌중간 2루타가 됐고 구자욱이 홈을 밟아 5-4 역전까지 이뤄졌다. 6회초엔 2사 2,3루서 박승규의 우전안타로 2점을 더해 7-4까지 앞섰다.

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6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 7회 선두타자 2루타를 날린 삼성 최형우. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

1회에만 5안타를 맞으며 4실점한 후라도는 이후 5회까지 단 1안타만 맞고 LG 타선을 꽁꽁 묶었다. 6회말에도 나와 2아웃까지 잡았지만 홍창기에게 볼넷을 허용하고 예정된 100개를 넘긴 102개의 투구수로 사토시로 교체.

후라도는 5⅔이닝 동안 6안타 1볼넷 4탈삼진 4실점으로 승리투수가 됐다. 시즌 6승째(1패)를 기록했다. 최근 6연승, LG전 3연승, 지난해부터 원정 10연승을 이어갔다.

임찬규는 6회말에도 등판했지만 강민호에게 안타, 이재현에게 볼넷을 허용해 1사 1,2루의 위기 속에 케네디로 교체됐다. 이후 케네디가 안타를 맞아 임찬규의 실점은 7점으로 늘어났다. 5⅓이닝 9안타 3볼넷 1탈삼진 7실점으로 패전.

9회초 대타 김영웅의 좌월 솔로포는 3루 관중석에서 열심히 응원한 팬들에게 주는 시원한 선물이었다.

잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com