김도영 40홈런 못쳤지만 '팀배팅 4안타' 빛났다 → KIA, LG 다시 따라잡았다! KT와 주말 3연전 싹쓸이 [광주 현장]

6일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 3회말 무사 2,3루 나성범의 1타점 희생플라이에 득점한 김도영이 기쁨을 나누고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.06/

6일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 8회말 1사 1,2루 카스트로의 2루타에 1루주자 김도영이 홈으로 질주하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.06/

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[광주=스포츠조선 한동훈 기자] KIA 타이거즈가 KT 위즈와 주말 3연전을 싹쓸이했다. KIA 김도영은 최연소 40홈런에 실패했지만 짧은 안타 4개를 생산해내며 팀배팅에 충실한 모습이 돋보였다.

KIA는 6일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 경기에서 8대3으로 승리했다. KIA는 3연승을 달리며 3위 LG를 맹추격했다.

김도영은 KBO리그 역대 최연소 40홈런에 최종 실패했다.

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기록 보유자는 이승엽 전 감독이다. 그는 KBO 등록 기준 22세 11개월 5일에 40홈런을 쳤다.

김도영은 올 시즌 39홈런을 기록했다. 2003년 10월 2일생 김도영은 6일 현재 22세 11개월 4일이었다. 7일 경기가 없기 때문에 이날이 마지막 기회였다.

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하지만 김도영은 홈런을 의식하는 '영웅 스윙'을 참아냈다. 침착하게 정확한 타격에 집중하며 철저하게 팀 승리를 위해 뛰었다.

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김도영은 4타수 4안타 3득점, 카스트로는 4타수 4안타 6타점을 기록했다. KIA 선발 네일은 6이닝 2실점 호투하며 시즌 10승(6패) 고지를 밟았다.

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1회말 KIA가 선취점을 뽑았다.

1사 후 박재현이 볼넷을 골랐다. 김도영이 좌전 안타를 때렸다. 1사 1, 2루에서 카스트로가 우전 적시타로 박재현을 불러들였다.

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KT가 2회초 균형을 맞췄다.

1사 후 허경민이 우전 안타를 쳤다. 김상수도 중전 안타를 쳤다. 1사 1, 2루에서 한승택이 중전 적시타를 터뜨렸다.

6일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 8회말 1사 2루 김도영이 친 강습타구에 스기모토가 맞았다. 스기모토가 그라운드에 몸을 맡긴 채 상태를 점검하는 동안 타구를 날린 김도영이 걱정스러운 모습으로 함께하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.06/

6일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. KIA 선발투수 네일이 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.06/

6일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 6회초 1사 1,2루 네일이 한승택을 병살로 처리하며 이닝을 마친 후 더그아웃으로 향하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.06/

KIA가 3회말 다시 앞서갔다.

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박재현이 좌전 안타로 포문을 열었다. 김도영도 좌전 안타. 카스트로가 좌중간을 가르는 적시 2루타를 쳤다. 2-1로 리드했다. 계속된 무사 2, 3루에서 나성범이 좌익수 희생플라이로 1점을 추가했다.

KT는 6회초 2-3으로 따라붙었다. 1사 후 김현수가 좌익수 왼쪽에 2루타를 떨어뜨렸다. 허경민이 유격수 앞 내야 안타로 출루했다. 1사 1, 3루에서 류현인이 좌중간 안타를 쳐 김현수가 홈을 밟았다. 1사 1, 2루가 계속됐지만 한승택이 병살타를 치고 말았다.

3-2로 쫓긴 KIA는 6회말 곧바로 도망갔다. 2점을 보태 점수 차이를 더욱 벌렸다.

2사 1루에서 폭투가 나와 정현창이 2루까지 갔다. 1루가 비었다. KT는 김도영과 승부를 하지 않았다. 3볼이 되자 자동 고의4구로 김도영을 걸렀다. 2사 1, 2루에서 카스트로가 존재감을 발휘했다. 우익수 키를 넘기는 싹쓸이 2루타를 폭발했다.

KT도 끈질겼다. 8회초 1사 3루에서 김현수의 내야 안타로 1점을 추격했다.

하지만 KIA가 끝내 KT를 뿌리쳤다. 8회말 확실하게 승부에 쐐기를 박았다.

6일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 6회말 2사 1,2루 카스트로가 2타점 2루타를 치고 환호하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.06/

6일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 1회말 1사 1,2루 카스트로가 선취 1타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.06/

1사 1루에서 김도영이 투수 강습 안타를 치면서 변수가 발생했다. KT 스기모토가 오른쪽 종아리에 타구를 맞고 교체됐다.

KT는 여기서 마무리 박영현을 투입하는 승부수를 던졌다.

KIA는 카스트로의 우중간 2루타와 나성범의 적시 2루타로 응수했다. KIA가 8-3으로 달아나며 KT의 박영현 카드는 실패로 돌아갔다.

KIA는 9회초 이의리를 투입해 승리를 지켰다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com