KIA 초대박 이걸 다 이겨?! → 3위가 눈앞! 이범호 감독, 스기모토 부상도 잊지 않았다 "걱정되는데 빠른 회복 바란다" [광주 현장]

6일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 8회말 1사 2루 김도영이 친 강습타구에 스기모토가 맞았다. 스기모토가 그라운드에 몸을 맡긴 채 상태를 점검하는 동안 타구를 날린 김도영이 걱정스러운 모습으로 함께하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.06/

6일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. KIA가 8대3으로 승리하며 3연승을 달렸다. 김도영이 이범호 감독과 승리의 하이파이브를 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.06/

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[광주=스포츠조선 한동훈 기자] KIA 타이거즈가 KT 위즈와 주말 3연전을 싹쓸이했다. KIA 김도영은 최연소 40홈런에 실패했지만 짧은 안타 4개를 생산해내며 팀배팅에 충실한 모습이 돋보였다.

KIA는 6일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 경기에서 8대3으로 승리했다. KIA는 3연승을 달리며 3위 LG를 맹추격했다.

이범호 KIA 감독의 용병술이 적중했다. 이 감독은 박재현을 리드오프로 출전시키려다가 마음을 바꿨다. 박재현을 2번에 배치했다. 박재현이 타격 훈련 직후 "2번이 더 자신 있습니다"라고 말했다. 이 감독은 박재현을 믿었다. 박재현은 4타수 2안타 2득점을 기록했다.

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김도영은 4타수 4안타 3득점, 카스트로는 4타수 4안타 6타점을 기록했다. KIA 선발 네일은 6이닝 2실점 호투하며 시즌 10승(6패) 고지를 밟았다.

경기 후 이 감독은 "네일이 오늘도 6이닝을 소화하면서 불펜진 운용에 큰 도움을 줬다. 로테이션을 거르지 않고 꾸준하게 활약해줘서 고맙게 생각한다. 연투로 인해 여러명의 불펜진이 나올 수 없는 상황속에서도 정해영 등 4명의 구원투수들이 다들 좋은 활약을 해줬다"고 칭찬했다.

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박재현 김도영 카스트로가 타선에서는 수훈 선수였다.

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6일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 3회말 박재현이 안타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.06/

이 감독은 "공격에서는 박재현이 2번타자답게 기회를 많이 만들어줬고, 김도영도 4안타로 팀 승리에 힘을 보탰다. 오늘 경기는 4번타자 카스트로의 활약을 빼놓을 수 없을 거 같다. 찬스마다 타점을 생산해내며 팀 공격을 이끌었다. 최선을 다 해준 선수들 수고 많았고, 3연전 내내 만원관중으로 응원해주신 팬 분들께도 감사드린다"고 인사했다.

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다만 이 감독은 KT 투수 스기모토를 걱정하기도 했다. 스기모토는 8회말 김도영의 타구에 오른쪽 종아리를 맞고 교체됐다.

이 감독은 "스기모토의 부상이 걱정되는데 빠른 회복을 바란다"고 기원했다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com