"선수단 호텔에 찾아오지 말아주세요" 구단 공식 성명 발표, 도대체 왜?

본문 내용과 관련 없는 참고 이미지. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 나유리 기자]구단이 결국 공식 성명까지 발표했다.

대만프로야구(CPBL) 중신 브라더스는 지난 3일 구단 공식 채널을 통해 공식 성명을 발표했다. 중신 구단은 "중신 브라더스를 응원해주시고 사랑해주시는 팬 여러분께 감사드리지만, 팀을 응원해주시는 동시에 감독과 선수들에게 적절한 휴식과 사적인 공간을 함께 지켜주길 바란다"고 했다.

구단은 "최근 많은 팬들이 선수 숙소 밖이나 팀 숙소 안, 주차장 안 등 비공개 활동 구역에서 감독과 선수를 기다리거나, 차를 세워 선수들에게 사인과 사진을 부탁하는 상황도 있었다"면서 "코치, 선수, 가족 및 모든 팬 여러분들의 안전을 지키고, 숙박 시설을 이용하는 다른 이용객들과 일반 시민들에게 영향을 주지 않기 위해 부디 호텔 로비나 숙소 밖, 주차장 등의 구역에서 대기하지 말아주시길 부탁드린다. 또 차를 세우거나 막는 등의 방식으로 사인과 사진 촬영 등을 요구하지 말아주시길 바란다"고 당부했다.

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사진=중신 브라더스 공식 SNS 계정

구단은 또 "여러분들께서 코칭스태프와 선수들의 사적인 공간을 함께 지켜주시고, 팬 여러분들의 안전도 보호해서 서로 안심하고 편하게 지낼 수 있는 환경을 함께 만들어가기를 부탁드린다"고 덧붙였다.

이는 대만에서도 최근 프로야구 인기가 더욱 늘어나면서, 과도한 사인 요청, 사진 촬영 요청 등이 문제가 되고있는 것으로 보인다. 경기장 안에서가 아닌, 숙소와 주차장 등에서 대기하고 있는 팬들이 점점 더 늘어나면서 안전 문제도 불거지고, 선수들 역시 숙소에서 편히 쉴 수 없는 환경이 만들어졌다는 부연 설명이다.

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구단의 발표에 중신팬들 역시 댓글을 통해 "과도한 사인 요청은 하지 않아야 한다", "경기장 안에서만 사인을 받는 것이 맞다", "구단이 경기장 외 사인과 촬영을 완전히 금지하기 전에 서로 존중하며 지켜야 한다"고 공감하는 의견이 다수를 이루고 있다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com