'완벽한 바통 터치' 보스 승리-후라도 승리. LG전 3연승 후라도 "일주일 늦어 더 잘 준비했다."

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 6회말 2사 1루. 교체되는 삼성 선발 후라도. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 6회말 2사 1루. 교체되는 삼성 선발 후라도. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 6회말 직접 마운드에 올라 후라도와 대화를 나누고 있는 삼성 박진만 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

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[잠실=스포츠조선 권인하 기자]"던질 수 있다는 사실에 벅차올랐다."

결국 삼성 라이온즈의 전략이 성공했다. 대체 투수 오스틴 보스를 더 던지게 하고 아리엘 후라도를 2군에서 빌드업하게 한 것이 효과를 봤다.

후라도는 6일 잠실에서 열린 LG 트윈스와의 원정경기에 두달만에 선발 등판해 5⅔이닝 동안 6안타 1볼넷 4탈삼진 4실점을 기록하며 팀의 10대4 역전승을 이끌었다. 승리투수가 되며 시즌 6승째를 챙겼다.

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삼성은 보스가 초반 부진에서 벗어나며 좋은 피칭을 하자 보스와 계약 연장을 하면서까지 후라도를 2군에서 던지게 했다. 100개까지 던질 수 있는 몸을 만들도록 시간을 준 것. 다행히 보스가 잘던져 주면서 후라도에게 시간을 줬고 후라도는 이날 건강한 몸으로 102개의 공을 뿌리면서 LG 타선을 잠재웠다. 올시즌 LG전 3경기에서 모두 승리.

1회만 좋지 않았다. 1,2,3,4번 타자에게 연속 안타를 맞으며 결국 4실점을 했다. 하지만 2회부터 6회말 2사후 홍창기에게 볼넷을 내주고 마운드를 내려갈 때까지 안타 1개와 볼넷 1개만을 내주면서 확실하게 LG 타선을 묶으며 타자들에게 역전의 시간을 만들어줬다. 그리고 삼성 타자들은 4회초 2점, 5회초 3점, 6회초 2점을 뽑아 7-4로 역전에 성공.

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후라도는 경기후 "복귀가 일주일 정도 더 길어진 것이 도움이 많이 됐다"면서 "8월말에 돌아왔다면 투구수가 80~85개 정도였을 것이다. 팀에서 시간을 더 주셔서 준비를 잘 할 수 있었다"라고 말했다.

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6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 경기 도중 안경 다시 쓰고 투구하는 삼성 후라도. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 후라도. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 안경 벗고 선발 등판한 삼성 후라도가 경기 도중 안경을 착용하고 투구를 이어갔다. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

이날 피칭에 만족감을 보였다. 후라도는 "직구가 150㎞까지 나왔고, 다른 변화구들도 공격적으로 잘 들어갔던 것 같다. 특히 슬라이더가 구속도 좋았고 LG 타자들에게 잘 먹혔다. 2군에서 던졌던 경기들과 비교해도 오늘이 가장 만족스러운 경기였다"라고 말했다.

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1회 4실점이 아쉬울 듯. 그러나 후라도는 "경기 중에 충분히 일어날 수 있는 일이라고 생각하고 4실점 후 마인드를 바꿔서 실점하지 않도록 마음먹고 팀에 도움이 되도록 노력했다"라고 당시를 설명했다.

6회말 2사후 박진만 감독이 직접 올라와 후라도와 얘기를 나눈 뒤 교체없이 내려갔었다. 후라도는 그때를 묻자 "100구에 가까워지고 있어서 감독님께서 괜찮냐고 물어보셨다. 그래서 한타자 정도는 더 잡을 수 있다라고 말씀 드렸다"면서 "결국 잡지는 못했지만 100구 이내로 마무리 하려고 했었다"라고 말했다. 96구째에서 홍창기와 승부한 후라도는 결국 볼넷을 허용하고 102구를 던지고 교체됐다.

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삼성은 결과적으로 보스와 후라도가 등판했을 때 모두 이겼으니 교체 시기가 적절했다고 볼 수 있다. 이날 2위 KT가 KIA에 패하며 삼성은 1.5게임차로 1위를 지켰다.

잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com