이범호 감독의 진심. '신기록'을 기원한 이유 → "양현종이라는 선수가 마지막에 송진우 선배님의 기록을 갈아치우는 한 번 보고싶다" [광주 현장]

5일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. KIA가 6대3으로 승리하며 2연승을 달렸다. 시즌 10승을 달성한 양현종이 이범호 감독과 하이파이브를 하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.05/

5일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. KIA가 6대3으로 승리하며 2연승을 달렸다. 시즌 10승을 달성한 양현종이 기념구를 건네 받으며 전상현을 맞이하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.05/

5일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. KIA 선발투수 양현종이 역투하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.05/

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[광주=스포츠조선 한동훈 기자] KIA 타이거즈 '대투수' 양현종이 대기록을 향해 뚜벅뚜벅 전진했다. 이범호 KIA 감독은 양현종이 17년 묵은 기록을 꼭 경신하길 기원했다.

양현종은 지난 5일 광주 KT전 선발 등판해 시즌 10승이자 통산 196승(선발 194승 구원 2승)을 수확했다.

양현종은 "10승에 대한 큰 의미는 부여하지 않는다. 어렸을 때에는 10승 욕심이 있었다. 지금은 팀이 이기는 경기를 하고 싶다는 마음만 갖는다. 내가 승리투수가 되지 않아도 팀이 이기면 그 승리가 더욱 값지다. 앞으로 남은 시즌도 이 마음가짐으로 임할 것이다. 그러다보면 기록과 성적도 따라올 것이라고 믿는다"고 소감을 전했다.

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동시에 양현종은 KBO리그 역대 최다승 송진우의 210승(선발 163승 구원 47승)에 14개 차이로 다가섰다. 2007년 송진우가 밟은 210승 고지에 양현종이 접근했다. 양현종은 이 부문 2위다.

가깝고도 멀다. 양현종은 올해 38세다. 40세가 다가오며 한 시즌 한 시즌이 어떻게 변할지 예측이 어렵다.

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긍정적인 요소는 충분하다. 양현종은 지난해 7승 9패 평균자책점 5.06에 그쳤다. 세월의 무게에 눌린 듯했으나 올해 반등했다. 22경기 10승 6패 평균자책점 4.25를 기록했다.

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이 감독은 "작년에 (양)현종이와 이야기를 했다. 이닝 수만 조금 줄이면 충분히 다시 좋은 성적을 올릴 수 있을 것이라고 봤다. 확실히 그 방법이 통했다. 현종이가 가진 체인지업이나 패스트볼이 아직까지 선발투수로 경쟁력이 있다. 90구 내에서는 충분히 몇 년 더 할 수 있다"고 자신했다.

5일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 5회초 투구를 마친 양현종이 더그아웃으로 향하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.05/

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체력 안배를 해주면서 5선발로 로테이션만 지켜도 팀과 개인에게 윈-윈이라는 뜻이다.

이 감독은 "5이닝에서 6이닝만 딱 던져주는 상황이 만들어지면 경쟁력이 있다. 기량을 보면 나이는 신경 안 써도 문제가 없는 투수다. 내년에도 좋은 피칭을 할 수 있다"고 응원했다.

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이 감독은 양현종이 210승까지 추월하길 진심으로 기원했다.

이 감독은 "양현종이라는 선수가 마지막에 송진우 선배님의 기록을 갈아치우는 걸 보고 싶다. KIA 타이거즈라는 명문 팀에서 그런 투수가 한 명 나와주면 구단은 물론 야구계도 발전이 되는 것이라 생각한다. 꼭 그 기록을 깨줬으면 하는 바람이 있다"고 소망했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com