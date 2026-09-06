추락하던 두산을 살렸다, 안 불렀으면 어쩔 뻔 했나 "올해는 1군 못 올라올 줄 알았는데..." [인천 현장]

6일 인천 문학구장에서 열린 두산 베어스와 SSG 랜더스의 경기.5회초 2사 1, 2루 두산 양석환이 3점 홈런을 친 후 환영받고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.6/

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[인천=스포츠조선 김용 기자] "1군에 못 올라올 줄 알았는데..."

선수들은 돌아가는 상황을 보고, 자신의 앞날을 예측한다. 베테랑이라면 더욱 눈치가 빨라진다. 올해 1군에서 못 뛸 거라 생각했나보다. 그런데 돌아와 정말 중요한 승리를 선물했다. 그래서 프로 스포츠에서 '베테랑, 베테랑' 하나보다.

양석환이 추락하던 두산 베어스를 구해냈다. 양석환은 6일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 경기에서 중요한 1타점 적시타에 결정적 스리런 홈런까지 4타수 2안타 1볼넷 4타점 만점 활약을 펼쳤다.

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두산은 최근 극심한 타격 집단 부진으로 인해 5연패에 빠졌고, 김원형 감독은 SSG 원정에 맞춰 양석환과 손아섭 두 베테랑을 콜업했다. 양석환의 경우 지난 6월21일 두 번째로 말소된 후 1군에 올라오지 못하고 있었다. 지난달 말 확대 엔트리 때도 부름을 받지 못했는데, 팀 최악의 상황에 올라와 5연패를 끊어내는 값진 활약을 해냈다. 불과 2년 전 34홈런을 쳤던 선수가 우여곡절 끝에 시즌 2호 홈런을 쳤다는 자체로 그간 마음 고생이 심했을 걸 유추해볼 수 있다.

6일 인천 문학구장에서 열린 두산 베어스와 SSG 랜더스의 경기.5회초 2사 1, 2루 두산 양석환이 3점 홈런을 친 후 세베리노와 김민석의 환영을 받고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.6/

양석환은 경기 후 "야구라는 게 참 신기하고 어려운 것 같다. 1점 내기가 그렇게 힘든데, 이런 경기가 나온다"고 했다. 지난 5경기 정말 말그대로 희생 플라이 하나 못 쳐 1점 내기 힘들던 두산은 이날 16점을 몰아쳤다.

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양석환은 "개막 시리즈 때 치고 처음 친 홈런이다. 점수차가 크지 않아 큰 것보다 추가점을 위한 짧은 스윙을 했는데, 변화구가 몰려 운 좋게 장타가 나왔다"고 말하며 "두 번째 타석 적시타를 치며 마음이 홀가분해졌다. 올해 득점권에서 안타를 거의 치지 못한 걸 스스로도 알고 있었다. 그걸 끊어내지 못해 신경이 쓰였다"고 솔직히 밝혔다.

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6일 인천 문학구장에서 열린 두산 베어스와 SSG 랜더스의 경기. 16대9로 승리하며 5연패에서 탈출한 두산 김원형 감독이 양석환을 맞이하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.6/

양석환은 이번 콜업과, 이날 활약에 대해 "확장 엔트리 때도 합류하지 못하며 올시즌은 1군에서 다시 활약하지 못 할 걸로 생각했다. 그래서인지 홈런을 치고 만감이 교차했다. 팬들께서 함성을 보내주시고, 응원해주시는 모습을 보니 이런 분위기가 그리웠던 것 같다"고 말하며 "팀이 좋을 때 올라왔으면 나도 부담을 줄이고 뭔가 해보려 했을텐데, 팀이 어려운 상황에 올라오니 사실 부담도 있었다. 그래도 이럴 때 잘하면 돌아오는 게 크다고 생각했다. 오늘 좋은 결과가 나와서 다행이다. 오늘 홈런을 쳤다고 내 개인의 전환점이 될 거라 생각은 하지 않지만, 팀은 연패를 끊었으니 막혔던 혈이 뚫렸다고 좋은 의미를 부여할 수 있을 것 같다. 순위 싸움이 치열하다. 앞으로도 우리 팀 방망이가 잘 터졌으면 좋겠다"고 강조했다.

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인천=김용 기자 awesome@sportschosun.com