세계 최고 명문, 양키스 40억 제안 뿌리친 자신감 도대체 뭐냐 "포스팅으로 정말 좋은 대우 받고..."

사진제공=공동취재단

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[스포츠조선 김용 기자] "전혀 흔들리지 않았고, 고민도 거의 없었다."

뉴욕 양키스는 미국 메이저리그 30개 구단들 중 전통과 역사, 그리고 전국구 인기를 자랑하는 최고의 명문 구단이다. 뉴욕의 살인적 물가, 이런 것만 제외하면 양키스는 어떤 야구 선수라도 뛰어보고픈 구단일 것이다.

그런데 그 양키스에서 모셔가겠다고, 수차례 구애를 했는데 이걸 뿌리친 18세 청년이 있다. 부산고 야구 선수 하현승. 양키스는 하현승이 제안에 응하지 않자 계약금을 무려 300만달러까지 올렸다. 한화로 약 40억원의 큰 돈. 여기에 구단주 자필 편지까지 보내 영입 의지를 드러냈다. 하지만 하현승은 꿈쩍하지 않았다.

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키 1m94, 몸무게 94kg의 훤칠한 체격. 좌투좌타로 투-타 모두 초고교급으로 평가받는 유망주. 그는 왜 양키스 등 메이저리그 구단들의 관심에 응답하지 않았을까.

하현승은 대만에서 열리는 U-18 아시아청소년야구선수권대회 참가를 위해 국가대표 선수들과 함께 하고 있다. 하현승은 "한국 팬분들께 많은 사랑을 받으며 야구를 하고 싶었다. 그래서 미국의 거듭된 제안에도 전혀 흔들리지 않았다. 고민도 거의 없었다. KBO 신인드래프트 참가도 아마 내가 제일 먼저 신청했을 것"이라고 힘줘 말했다. 하현승은 전체 1순위 지명권을 가진 키움 히어로즈행이 유력한 상황이다.

8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 제4회 한화이글스배 고교vs대학 올스타전. 2회까지 투구한 하현승이 만족스러운 표정을 지으며 들어오고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.8/

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하현승은 "조금 더 성장해서 미국에 가는 것이 나에게는 훨씬 좋은 선택이라고 생각했다. 프로에 데뷔하고, 포스팅 자격을 얻을 때까지 나 자신을 잘 갈고 닦겠다. 그리고 정말 좋은 대우를 받고 미국에 가서 진짜 재밌게 야구를 해보고 싶다"고 당차게 말했다.

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미국 진출, KBO 신인드래프트 전체 1순위도 좋지만 당장은 대표팀에 집중해야 한다. U-18 대표팀은 최근 8년 간 국제대회 우승이 없었다. 하현승, 엄준상(덕수고) 등 황금 멤버들이 이번 대회 우승에 도전한다. 하현승은 "중학교 3학년 때 U-15 대표팀에 처음 뽑혔다. 그 때는 거의 숨도 못 쉴 정도로 긴장했다. 그래도 지금은 어느정도 기록을 쌓아두고 선발된 거라 보여줘야겠다는 생각으로 자신있게 임할 것이다. 특히 올해는 팀의 주축으로 뛴다고 생각하니 긴장감보다 책임감이 더 크게 느껴진다. 자신있다. 컨디션도 매우 좋다"고 말했다.

8일 대전 한화생명볼파크에서 열린 제4회 한화이글스배 고교vs대학 올스타전. 홈런레이스 예선에서 부산고 하현승이 힘차게 스윙하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.8/

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하현승은 이어 "대회 외의 생각은 최대한 안 하고 있다. 우리에게 가장 중요한 건 7일 대만과의 첫 경기다. 대회가 끝나면 KBO 드래프트 지명 소감 연습을 하기는 할 거다. 멋있게 외워 잘하고 싶다. 무대에서 머릿 속이 하얘지지 않게 더 완벽하게 외울 것"이라고 말해 아직은 고교생임을 보여줬다.

하현승은 마지막으로 "드래프트 순번이 있다는 것을 고등학교에 와서야 알았다. 그전까지는 아무 생각 없이 열심히 야구만 했다. 1라운드에서 지명되는 것을 목표로 삼았는데 이렇게 전체 1순위 후보로 들 것이라고는 생각도 못 했다. 고등학교 때 이런 관심을 받아서 너무 재밌고 감사하다"며 "내년 데뷔해서도 다치지 않고 계속 몸 관리를 잘하는 게 첫 번째 목표다. 지금 생각으로는 내년에도 자신 있는데, 한번 맞닥뜨려봐야 알 것 같다"고 솔직하게 말했다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com