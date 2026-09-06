'결국 시즌 아웃' 한 달째 밥도 못 먹었으니…"살 너무 많이 빠져서, 올 시즌 완전히 힘들다"

26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. 9회말 임지민이 밀어내기 사구로 3점을 내주며 동점을 허용하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

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[고척=스포츠조선 김민경 기자] "음식을 못 먹으니까 살이 너무 많이 빠져서…."

NC 다이노스 필승조 임지민이 결국 시즌 아웃을 확정했다. 올해 안에 마운드에 복귀할 희망을 안고 있었으나 지금은 건강을 회복하는 게 우선이라고 판단했다.

이호준 NC 감독은 6일 고척 키움 히어로즈전에 앞서 임지민의 현재 몸 상태와 관련해 "음식을 못 먹으니까 살이 너무 많이 빠져서. 지금도 집에서 휴식하면서 죽 같은 것을 조금씩 먹나 보더라. 음식을 못 먹으니까 사실 그러면 올 시즌은 이제 완전히 힘들다고 본다"고 이야기했다.

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임지민은 지난달 14일 부산 롯데 자이언츠전에 마무리투수로 나섰다가 사고를 당했다. NC가 9-6으로 앞선 9회말 2사 후 마운드에 있던 임지민은 롯데 빅터 레이예스가 때린 직선타에 안면부를 정통으로 맞았다. 타구 숙도는 178.7㎞에 이르렀다.

맞자마자 임지민의 입 주변에 출혈이 심해 큰 부상을 직감하게 했다. 바로 인근 병원으로 이송됐고, 구강 내 열상 및 안면부 아래턱뼈 분쇄골절 등 진단을 받았다.

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임지민은 18일 오전 부산 동아대학교 병원에서 안면부 아래턱뼈 분쇄골절 등에 대한 수술을 받았다. 지난달 21일 퇴원해 지금까지 치료를 받으며 회복 경과를 지켜보고 있었다.

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벌써 한 달이 다 지나가는데, 여전히 음식을 못 먹고 있으니 체중이 많이 빠질 수밖에 없는 상황이다.

23일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. 8회말 1사 만루 LG 오지환을 병살 처리한 NC 임지민이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.23/

26일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 NC와 SSG의 경기. 9회말 임지민이 밀어내기 사구로 3점을 내주자 이호준 감독이 침통해하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.26/

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NC는 임지민의 직선타 트라우마를 가장 우려한다. 막상 마운드에 다시 섰을 때 무의식적으로 직선타에 공포감을 느껴 밸런스가 흔들릴 수도 있는 일이다.

이 감독은 "(임)지민이가 다시 잘 회복해서 내년에 좋은 모습을 볼 수 있었으면 좋겠다. 트라우마가 없어야 한다. 워낙 멘탈이 강한 친구라서 그나마 우리가 조금 안심을 하고 있다. 멘탈이 강해서 잘 이겨내지 않을까 생각한다"고 밝혔다.

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임지민은 강원고를 졸업하고 2022년 2차 5라운드 50순위로 NC에 입단해, 프로 5년차인 올해 드디어 빛을 보기 시작했다. 시속 150㎞ 초중반대 강속구와 두둑한 배짱을 앞세워 단숨에 마무리 보직까지 꿰찼다.

올 시즌 성적은 49경기, 4승5패, 6세이브, 9홀드, 46⅔이닝, 평균자책점 5.40으로 마무리했다.

이 감독은 최근에도 "삼진을 잡아야 하는 상황에서 우리 불펜에 믿고 내보낼 수 있는 투수는 지민이랑 (신)영우 2명"이라고 강조했는데, 5강 기적을 노리는 가장 중요한 시점에 귀한 카드 하나를 완전히 잃었다.

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3일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. 투구하는 NC 임지민. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.03/

고척=김민경기자 rina1130@sportschosun.com