'와 낭만' 역대 2호 역사, 왜 원정팬까지 응원가 불렀나…"방출되고 복잡, 100홈런 많은 감정 들었다"

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 타격하는 키움 데이비슨. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

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[고척=스포츠조선 김민경 기자] "NC에서 방출되고, 바로 키움에 와서 플레이해야 하고 복잡한 감정이 많이 섞여 있었다."

키움 히어로즈 외국인 타자 맷 데이비슨이 묘한 장면을 연출했다. KBO 통산 100호 홈런이 터진 순간. 고척스카이돔을 찾은 키움 홈팬들은 물론, NC 다이노스 원정팬들까지 데이비슨의 응원가를 따라 부르며 진심으로 축하해 줬기 때문. 홈팬들과 친정팀 팬들의 합동 응원에 데이비슨은 진심으로 감사를 표했다.

데이비슨은 6일 고척 NC전 0-2로 뒤진 4회말 개인 통산 100호포를 쏘아 올렸다. NC 선발 구창모의 시속 142㎞ 하이패스트볼을 받아쳐 왼쪽 담장을 넘겼다. 시즌 18호. 데이비슨의 친정 NC 상대 첫 홈런이기도 했다.

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데이비슨은 KBO 3년차에 통산 100홈런을 달성했다. 히어로즈 소속 외국인 타자로는 역대 2번째다. 2009년 클리프 브룸바(116홈런) 이후 17년 만에 계보를 이었다. 다만 데이비슨은 NC에서 90개, 키움에서 10개를 쳤다.

데이비슨의 홈런 덕분에 키움은 경기를 완전히 뒤집을 수 있었다. 6회말 히우라의 1타점 적시타로 2-2 균형을 맞추며 구창모를 끌어내렸고, 안치홍이 좌익수 희생플라이를 쳐 3-2로 역전했다. 8회에는 히우라가 한번 더 1타점 적시 2루타를 쳐 4-2 승리에 쐐기를 박았다.

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데이비슨은 경기 뒤 "100홈런을 달성할 수 있으리라 항상 생각하긴 했다. 다만 시간이 조금 오래 걸린 것 같아서 그 점은 조금 그렇다"면서도 "(100홈런 상대가 NC라) 기분 좋았다"고 이야기했다.

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구창모에게 홈런을 뺏어 경기 흐름을 바꾼 것과 관련해서는 "야구는 모멘텀이 중요하다고 생각한다. 그 홈런으로 분위기가 바뀌고, 흐름이 계속 좋게 이어졌다. 키움은 젊은 선수들이 많은 팀이어서 그런 모멘텀을 만들려는 노력을 많이 하고 있다"고 밝혔다.

21일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 첫 번째 경기. 5회말 키움 데이비슨이 투런홈런을 날렸다. 설종진 감독과 하이파이브를 나누고 있는 데이비슨. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.21/

21일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 첫 번째 경기. 타격하는 키움 데이비슨. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.21/

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데이비슨은 2024년 NC에서 한국 생활을 시작했다. 첫해 46홈런을 몰아쳐 홈런왕을 차지했고, 지난해에도 36홈런을 기록해 리그 2위에 올랐다.

하지만 올해는 홈런 생산력이 눈에 띄게 떨어졌다. NC가 방출 결단을 내리기 전까지 63경기에서 타율 2할9푼(221타수 64안타), 8홈런, 40타점, OPS 0.826에 그쳤다.

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데이비슨이 눈물로 NC와 작별할 때 키움이 빠르게 영입을 추진했다. 야구계 관계자들은 키움이 다음 시즌까지 고려해 데이비슨을 품을 것으로 기대했고, 데이비슨은 지난 7월부터 키움과 함께하고 있다.

데이비슨은 100홈런 달성 직후 복잡해 보였던 표정과 관련해 "NC에서 방출되고 키움에 왔을 때 바로 또 플레이를 해야 하고, 이런 복잡미묘한 감정이 많이 섞여 있었다. 100홈런 달성도 뜻깊고 해서 많은 감정이 섞였다"고 설명했다.

키움은 데이비슨이 NC에서 쓰던 응원가와 응원 동작을 그대로 사용하고 있다. 홈팬과 원정팬이 다 같이 데이비슨의 응원가를 부르며 응원 동작을 하는 진풍경이 연출된 이유다.

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데이비슨은 "KBO 커리어에 있어서 NC가 큰 부분을 차지했기에 이번 시리즈가 의미 있었던 것 같다. 이번 주말에 많은 팬분들이 오셔서 밖에서 나를 기다리기도 하고, NC 시절 유니폼을 가져와서 사인 요청도 해주셨다. 그런 응원을 받을 수 있는 것은 정말 큰 행운"이라며 기뻐했다.

13일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움 데이비슨이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.13/

고척=김민경기자 rina1130@sportschosun.com