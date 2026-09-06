장현식 145km, 김강률 151km, 함덕주 141km 찍었다. 불펜 구원군 언제 복귀할까[SC 퓨처스]

4일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 장현식이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.04/

25일 잠실야구장에서 열린 한화와 LG의 경기, LG 김강률이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.03.25/

4일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. LG 함덕주가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.04/

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[스포츠조선 권인하 기자]미국에서 3년을 던지며 업그레이드된 고우석이 돌아와 LG 트윈스 최대 약점으로 지적된 불펜이 강화됐다. 마무리 손주영과 우완 셋업맨 고우석, 좌완 셋업맨 존 케네디로 3명의 필승조가 짜여졌다.

그러나 이것만으론 모자란다. 남은 시즌엔 모두가 결승전이나 마찬가지. LG는 5,6일 삼성전에서 이틀 연속 역전패를 당해 아쉬움이 컸다. 당장 4위 KIA 타이거즈에 반게임차로 쫓기게 돼 3위를 지키는 것이 급선무가 됐다.

이제부터 잔여경기 일정을 소화하게 돼 경기가 촘촘하지는 않지만 필승조는 많을 수록 좋다. 그래야 선발이 무너져도 빠르게 불펜을 가동해 승부의 흐름을 바꿀 수 있기 때문이다. 1경기가 급한 시점이다.

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다행히 큰 경기 경험이 많은 베테랑들이 돌아오기 위해 기지개를 켜고 있다. 남은 일정과 포스트시즌까지 큰 도움이 될 수 있다.

LG 퓨처스팀은 6일 이천에서 SSG 랜더스와 경기를 가졌는데 이날 장현식 김강률 함덕주가 오랜만에 마운드에 올라 공을 뿌렸다.

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지난 7월 오른쪽 팔꿈치 굴곡근 염좌로 빠진 장현식은 이날 2-1로 앞선 7회초 마운드에 올라 단 6개의 공만 뿌리고 삼자 범퇴로 가볍게 끝내며 홀드를 따냈다. 선두 7번 이승민을 초구에 우익수 플라이, 8번 박명현을 4구째 유격수 플라이, 9번 김민준을 초구에 우익수 플라이로 끝냈다. 이날 중계방송에 찍힌 직구 최고 구속은 145㎞.

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김강률은 8회초에 나왔는데 1이닝을 2안타 1탈삼진 1실점을 해2-2 동점을 허용했다. 2사후 안타와 2루타로 1점을 내줬다. 구속이 좋았다. 이날 최고 구속은 151㎞였다.

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함덕주는 9회초에 등판해 1이닝을 1안타 1볼넷 1탈삼진 무실점으로 막았다. 안타와 볼넷으로 1사 1,2루의 위기에 몰렸으나 김민준을 유격수앞 병살타로 잡고 이닝을 마무리. 9회말 이준서의 끝내기 안타로 LG가 3대2로 승리하며 함덕주가 승리투수가 됐다. 이날 함덕주의 직구 최고구속은 141㎞였다.

이들이 건강하게 1군에 돌아와 불펜에 힘이 돼 준다면 LG에겐 더할나위 없는 구원군이 된다. 강속구 불펜 김영우가 다음주면 아시안게임에 나가기 때문에 더더욱 불펜 투수가 필요한 상황이라 이들의 복귀 시점이 궁금해진다.

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권인하 기자 indyk@sportschosun.com