'야구를 못하는 게 뭘까?' 34년 연속 5할 승률↑, 그런데 마지막 우승이 2009년

승리 후 기뻐하는 뉴욕 양키스 선수들. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]야구를 못하는 기분을 모른다. 뉴욕 양키스가 34시즌 연속 승률 5할 이상을 확정했다.

양키스는 6일(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 샌디에이고 파드리스와의 원정 경기에서 5대1로 승리했다.

수월한 승리였다. 선발 투수 카를로스 로돈이 5이닝 동안 2안타 7탈삼진 3볼넷 1실점으로 호투를 펼쳤고, 타선도 초반 5점을 내면서 경기를 쉽게 풀어나갔다.

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이날 승리로 양키스는 시즌 81승 고지를 밟았다. 아메리칸리그 동부지구 2위다. 1위 탬파베이 레이스가 85승58패 승률 0.599를 달리고 있고, 양키스가 4경기 차 2위에 올라있다. 아메리칸리그 와일드카드 순위에서는 9.5경기 차 1위를 유지 중이다.

6일 기준으로 142경기를 소화한 양키스는 정규 시즌 남은 20경기에서 전패를 하더라도 승률 5할을 유지하게 된다. 5할 승률은 무조건 확보다.

카를로스 로돈. AP연합뉴스

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이로써 양키스는 1993년부터 34시즌 연속 승률 5할 이상 달성을 함께 확정했다. 1992년 양키스는 76승86패의 성적을 기록하면서 5할 달성에 실패했지만, 1993년부터 2026년까지 단 한 시즌도 5할 승률을 놓친 적이 없었다. 대단한 기록이다.

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올해도 5할 승률 이상을 유지한 것은 대단하지만, 여전히 양키스는 목이 마르다. '전통의 명문팀'이라는 명성은 여전히 유지하고 있어도 월드시리즈 우승에 번번이 실패하고 있기 때문이다. 양키스의 가장 최근 우승은 2009년. 벌써 17년 전의 일이다. 2024년 월드시리즈에 진출했었지만, 당시 LA 다저스에 1승4패로 굴욕의 준우승을 떠안은 바 있다.

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반면 다저스는 1988년 이후 2020년에 22년만의 월드시리즈 우승을 거둔 후, 오타니 쇼헤이 영입 이후인 2024~2025년 연속 우승을 차지한 바 있다.

특히 올 시즌 양키스는 팀내 최고 스타이자 간판인 '홈런왕' 애런 저지가 오른쪽 갈비뼈 골절로 6월초부터 경기를 뛰지 못하고 있는 대형 악재 속에서도 포스트시즌 진출 가능성은 높은 상태다. 저지가 순조롭게 회복하면서 복귀가 임박한만큼 이제 포스트시즌 승리에 사활을 걸어야 하는 시점이다. '전통의 명문팀'은 올해 가을 무대에서는 다른 모습을 보여줄 수 있을까. 우승 갈증이 심하다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com