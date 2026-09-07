'0.125'에 반쪽 외인 평가, 2년 전 악몽에 가슴 철렁…'0.500' 대반전, 한화 내년 구상 밝힐까

18일 대전 한화생명볼파크에서 열린는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 1타점 적시타 날린 한화 페라자. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 한화 페라자가 타격을 하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

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[스포츠조선 이종서 기자] 두 번의 실패는 없다.

요나단 페라자(28·한화 이글스)는 2024년 24개의 홈런을 날렸지만, 재계약에 실패했다.

수비력이 아쉽다는 점을 비롯해 복합적인 이유가 있었지만, 후반기 뚝 떨어진 성적도 한몫했다.

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전반기 65경기에서 타율 3할1푼2리 16홈런을 기록했지만, 후반기 57경기에서는 타율 2할2푼9리 8홈런에 그쳤다.

한화는 올 시즌 다시 페라자를 영입했다. 확실한 성장세가 보였다. 지난 시즌 샌디에이고 파드리즈 산하 마이너리그 트리플A서 138경기에 나서 타율 3할7리 19홈런을 기록하며 샌디에이고 마이너리그 MVP를 차지하는 등 뛰어난 타격 능력을 보여줬다. 무엇보다 수비 데이터를 모두 확인해본 결과 확실하게 한 단계 올라섰음을 볼 수 있었다.

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올 시즌 전반기 페라자는 기대에 완벽하게 부응했다. 82경기에서 타율 3할1푼4리 17홈런을 기록하면서 강백호 노시환 문현빈 등 국내 젊은 타자들과 확실하게 시너지를 냈다.

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13일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 7회초 페라자가 솔로홈런을 치고 배트를 내던지고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.13/

한화의 '복덩이'가 되는 듯 했지만, 후반기 다시 지독한 추락을 겪었다. 8월 한 달 기록한 성적은 15경기 1할2푼5리 2홈런. 2년 전 악몽이 다시 반복됐다.

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한화로서는 답답할 일이었다. 2024년 이미 후반기 수직 추락을 봤던 터였다.

지난해 트리플A에서 페라자는 5월을 제외하고는 꾸준하게 3할 타율을 이어왔다. 특히 8월에는 3할3푼3리 5홈런으로 날카로운 타격감을 보여주기도 했다.

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한 시즌 완주할 수 있는 능력을 성적으로 증명한 만큼, 올 시즌에는 극적인 추락이 없을 거라고 생각됐다.

스위치 히터인 페라자는 6월말 왼 무릎 불편감이 있어 우타석 소화에 어려움을 겪었다. 전반적인 타격 밸런스가 전부 흔들렸다. 배트 스피드도 가장 좋았을 때보다는 떨어졌다는 평가였다. 일각에서는 '반쪽 선수'라는 말까지 이어졌다. 외국인타자지만, 선발 라인업에서 제외되기도 했다. 2년 전과 같은 스토리가 나오는 듯 했다.

올해는 달랐다. 9월로 들어서면서 안타가 한 방씩 나오기 시작했다. 볼넷도 골라내면서 침착하게 출루를 만들어내기도 했다. 3일 수원 KT전에서는 21일 만에 멀티히트 경기를 했고, 5일 부산 롯데전에서는 장타가 나왔다. 조금씩 반등세를 보인 페라자는 6일 시즌 첫 4안타 경기를 했다. 전력질주를 해 3루타를 만들어내는 등 홈런 빠진 사이클링히트 활약을 펼쳤다. 9월 타율은 5할(20타수 10안타)에 달했다.

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한화는 6일 롯데를 8대2로 제압하면서 3연승을 달렸다. 5위 두산과는 9경기 차로 사실상 가을 야구는 어려워졌다. 그러나 2년 전과는 다른 페라자의 9월 반등은 내년 시즌 옵션 하나를 늘릴 수 있는 반가운 장면이 됐다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com