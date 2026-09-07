'혼비백산' 견고한 LG 내야를 아주 뒤집어 놓으셨다, 잘못 걸리면 치명적이다 "우리도 타격 있다"

김지찬 기습번트를 잡은 구본혁의 송구가 텅빈 1루를 향하고 있다. 출처=MBC스포츠플러스 중계화면(티빙)

김지찬 기습번트에 순식간에 아수라장이 된 LG 내야수들의 망연자실. 출처=MBC스포츠플러스 중계화면(티빙)

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[스포츠조선 정현석 기자]견고하던 LG 트윈스의 내야 진영이 순식간에 아수라장으로 변했다.

단 하나의 기습 번트에 전열이 무너졌다. 내야 안타와 뼈아픈 송구 실책.

삼성 라이온즈가 김지찬의 치명적인 스피드 야구와 상대 실책을 놓치지 않는 집중력으로 경기 양상을 단숨에 뒤집고 위닝시리즈를 완성했다.

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삼성은 6일 잠실구장에서 열린 LG와의 원정 경기에서 경기 초반 0-4의 열세를 뒤집고 10대4 승리를 거뒀다.

2-4로 뒤지던 5회초 5-4 역전 과정에서 나온 김지찬의 기습 번트안타가 결정적인 승부처였다.

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 1회말 삼성 후라도 상대 2타점 2루타를 날린 구본혁. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

1회 4실점, 선발 후라도 강판 전 역전이 절실했던 삼성

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경기는 초반부터 LG의 페이스였다.

LG는 1회말 선두 신민재와 박해민의 연속 안타로 만든 무사 1, 3루에서 오스틴 딘의 1타점 적시타로 선취점을 올렸다. 이어 무사 만루에서 홍창기의 희생플라이와 구본혁의 큼지막한 2타점 적시 2루타가 연달아 터졌다. 61일 만에 복귀전에 나선 삼성 선발 아리엘 후라도를 상대로 1회에만 4점을 뽑아냈다.

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전날까지 불펜 소모가 많았던 삼성으로선 고우석 케네디 카드가 살아있는 LG에 비해 후반 싸움이 불리했다. 후라도가 내려가기 전 어떻게든 점수를 뒤집어 리드를 잡아야 하는 상황이었다.

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3회까지 LG 선발 임찬규에 묶여있던 삼성 타선은 4회부터 추격을 시작했다.

4회초 박승규와 구자욱의 안타로 만든 1사 2, 3루에서 르윈 디아즈의 2타점 중전 적시타로 4-2. 그리고 운명의 5회초가 시작됐다.

사진제공=삼성 라이온즈

1루가 비었다. 김지찬의 번트 하나에 붕괴된 LG 내야

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승부처는 5회초였다. 선두타자 이재현이 볼넷을 골라 나가며 무사 1루가 되자, 후속 타자 김지찬이 지체 없이 3루 방향으로 기습 번트를 대며 LG 내야를 흔들었다.

전진 수비하던 LG 3루수 구본혁이 빠르게 공을 잡아 1루로 송구했지만, 1루 베이스에는 아무도 없었다. 김지찬이 배트를 내리자 1루수 천성호가 앞으로 살짝 나왔다가 1루로 뒷걸음 치며 돌아가려 했다. 하지만 1루를 향해 돌진하는 김지찬의 무시무시한 스피드에 포기하고 그대로 그라운드에 엎드려 버렸다. 1루 커버에 들어오던 2루수 신민재 역시 미처 도달하지 못한 상황. 구본혁의 송구는 텅 빈 1루를 지나 파울 지역으로 흘러갔다. 무사 2, 3루라는 대형 찬스가 삼성에 찾아오는 순간.

임찬규 구본혁 천성호 등 LG 선수들이 일어서지 못한 채 망연자실 하고 있는 장면이 포착됐다.

김지찬의 발로 만든 빅 찬스를 삼성은 놓치지 않았다.

박승규가 뜬공으로 물러났지만, 구자욱이 2타점 우전 적시타를 터뜨리며 4-4 동점을 만들었다. 이어 디아즈가 좌중간을 가르는 1타점 적시 2루타를 쏘아 올리며 마침내 5-4 역전에 성공했다.

사진제공=삼성 라이온즈

"우리도 출혈 큽니다" 아시안게임 차출에 목소리 높인 박진만 감독

경기 전 삼성 박진만 감독은 항간에 떠도는 '아시안게임 대표팀 차출에 따른 삼성의 반사이익' 평가에 대해 강한 어조로 이의를 제기했다.

이번 대표팀에 삼성은 주전 유격수 이재현, 중견수 김지찬, 좌완 불펜 배찬승 등 3명이 차출됐다. 타 팀(두산 곽빈·최민석·박준순, KT 소형준·오원석·박영현, KIA 김도영·박재현·성영탁)에 비해 투수진 이탈이 적어 상대적으로 출혈이 크지 않다는 시선이 존재했던 것이 사실.

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 6회초 삼성 박승규가 2타점 적시타를 날렸다. 득점한 김지찬, 강민호가 박진만 감독과 하이파이브를 나누고 있다. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

하지만 박진만 감독은 "우리도 분명히 출혈이 있는데 다른 팀에 비해 출혈이 적다는 말이 있더라"며 "우리도 타격이 크다. 센터라인 수비의 핵심인 중견수(김지찬)와 유격수(이재현)가 동시에 빠진다. 주전 선수들이 빠지는데 타격이 없을 수가 없다"고 강조했다.

박 감독은 "다른 팀에 비해 투수 쪽에서 많이 안 빠져서 그렇게 보시는 것 같지만, 톱타자이자 수비의 핵이 빠지는 것은 우리에게도 대단히 큰 손실"이라며 "이전에 주전이 빠졌을 때 백업 선수들이 잘 메워줬듯이, 차출 기간을 대비해 준비를 더욱 착실하게 하겠다"고 다짐했다.

대체불가 톱타자 김지찬 없이 치를 8게임. '김지찬 공백'에 대한 사령탑의 걱정이 더 커졌을 경기였다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com