안경 벗은 '뽀로로' 등장, 61일 만에 안경 벗고 나타난 삼성 후라도, 1회 4실점 허용 후 다시 안경 착용하고 에이스 모드 변신[잠실현장]

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 안경 벗고 선발 등판한 삼성 후라도가 경기 도중 안경을 착용하고 투구를 이어갔다. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 61일 만에 선발로 나선 삼성 후라도. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 경기 도중 다시 안경을 착용하고 투구하는 삼성 후라도. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

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[잠실=스포츠조선 송정헌 기자] 안경을 벗자 에이스의 기운이 빠져나간 것일까... 61일 만에 복귀한 삼성 외국인 투수 후라도가 안경을 벗고 나선 복귀전 1회부터 4실점 불안하게 출발을 했으나 결국 승리를 기록했다.

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 삼성은 타선이 폭발하며 LG에 10대 4로 역전승을 거뒀다. 삼성은 LG와 잠실 원정 3연전 2승 1패로 위닝시리즈를 달성했다.

삼성 선발 후라도는 두 달 만에 부상에서 복귀했다. 후라도는 6회 2사까지 투구하며 4실점했으나 동료들의 활약으로 승리투수가 됐다.

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1회에는 불안했다. 1회말 LG 선두타자 신민재를 시작으로, 박해민, 오스틴에게 연속 안타를 허용하며 선취점을 내줬다. 1사 만루에서 홍창기에게 1타점 희생플라이까지 내줬다. 후라도의 위기는 여기서 끝나지 않았다. 이어진 2사 1, 2루에서 LG 구본혁에게 2타점 2루타를 허용했다. 삼성 에이스 복귀전으로 기대를 모았으나 1회에만 4실점을 내주며 출발했다.

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 복귀전 1회 투구를 앞두고 인사하는 삼성 후라도. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 후라도. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 후라도. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

후라도는 2회부터 안정감을 되찾았다. 2회 박동원, 신민재, 박해민 삼자범퇴. 3회, 4회에도 삼자범퇴로 LG 타선의 추가점을 막았다.

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5회말 1사 후 신민재에게 안타를 내줬으나 더 이상의 실점은 없었다. 6회에도 마운드에 오른 후라도는 2아웃까지 잡고 홍창기에게 볼넷 허용 후 사토시에게 마운드를 넘겼다.

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후라도는 총 투구 수 102개를 기록했다. 6회 2사 후 박진만 감독이 직접 마운드에 올라 후라도의 컨디션을 챙길 정도였다. 경기 초반 4실점으로 분위기를 내줄 수도 있었으나, 후라도는 역시 삼성의 에이스였다. 위기 상황 이후에도 꿋꿋하게 마운드를 책임졌다.

후라도가 안정을 되찾자 삼성 타자들도 힘을 냈다.

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 6회초 삼성 박승규가 2타점 적시타를 날렸다. 득점한 김지찬, 강민호가 박진만 감독과 하이파이브를 나누고 있다. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 6회말 직접 마운드에 올라 후라도와 대화를 나누고 있는 삼성 박진만 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 6회말 직접 마운드에 올라 후라도와 대화를 나누고 있는 삼성 박진만 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

4회초 디아즈가 2타점 적시타로 추격을 알렸다. 5회에는 승부를 뒤집었다. 구자욱의 동점 2타점 적시타가 터진 후 디아즈가 승부를 뒤집는 역전 1타점 2루타를 날렸다. 5회에만 3점을 보태며 삼성은 5-4 역전에 성공했다.

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삼성은 6회 LG 선발 임찬규를 강판시키며 또다시 2점을 추가했다. 7회에도 2점을 더한 삼성은 9회초 대타로 나선 김영웅이 승리에 쐐기를 박는 솔로포까지 터트리며 LG를 상대로 10대 4로 짜릿한 역전승을 거뒀다. 삼성이 리그 1위를 달리고 있는 이유를 보여줬다. 1회 4실점을 당했으나 이후 10득점을 올리는 역전에 성공했다.

61일 만에 마운드에 복귀한 삼성 후라도는 1회에만 4실점을 내주며 불안하게 출발했으나 2회부터 안정을 되찾으며 결국 승리 투수가 됐다. 시즌 6승 째.

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 6회말 2사 1루. 밝은 표정으로 교체되는 삼성 선발 후라도. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 9회 솔로홈런을 날린 삼성 김영웅. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

1회 안경을 벗고 마운드에 나선 후라도는 4실점을 내준 후 다시 안경을 착용하고 마운드에 나섰다. 안경을 착용하자 예전의 기량을 되살아났다.

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후라도 호투는 과연 안경 때문이었을까?

삼성 관계자의 말에 따르면 후라도는 낮 경기에는 안경을 안 쓰고 야간 경기에만 안경을 착용한다고 전했다. 삼성 야구팬들은 6회까지 호투를 펼친 후라도가 마운드를 내려가자 기립박수를 보내며 에이스의 귀환을 반겼다.

이제는 낮 경기에도 후라도가 안경을 써야 하는 거 아닐까