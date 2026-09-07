최근 감 좋은데…ATL 김하성 3타수 무안타 2K 직후 선발 제외, 대체 왜?

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[스포츠조선 박상경 기자] 너무 몰아친 걸까.

김하성(애틀랜타 브레이브스)이 필라델피아 필리스전 선발 라인업에서 제외됐다. 월트 와이스 감독은 7일(한국시각) 미국 펜실베니아주 필라델피아의 시티즌스뱅크파크에서 갖는 필라델피아전에서 김하성을 벤치에 앉혔다. 이날 유격수 자리에는 마우리시오 두반이 기용됐다.

감이 나쁘지 않은 김하성이다. 지난 2일 워싱턴 내셔널스전에서 3타수 3안타 맹타를 휘두른 데 이어, 3일 워싱턴전에서는 2루타로 시즌 첫 장타도 신고했다. 하루를 쉬고 치른 5일 필라델피아전에서도 2타수 무안타에 그쳤으나 타점을 신고하면서 좋은 감을 이어갔다.

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김하성에게 냉정함으로 일관했던 미국 현지 매체들의 시선도 조금씩 바뀌는 모양새다. 애틀랜타 소식을 전하는 ATL올데이는 '김하성의 부활로 애틀랜타의 트레이드 데드라인 결정이 훨씬 더 좋은 선택으로 재평가되고 있다'고 전했다. 이전까지 김하성의 방출을 주장해왔던 해당 매체는 앞서 대안으로 거론됐으나 방출됐던 호르헤 마테오(탬파베이 레이스)의 최근 부진을 조명하면서 '애틀랜타가 마테오 대신 김하성을 남겨둔 당시의 결정이 끔찍한 선택이 아니었다고 반박할 수 있다. 김하성의 타격감 회복 후 애틀랜타의 선택이 옳았다는 평가가 나오고 있다'고 적었다.

하지만 와이스 감독은 6일 필라델피아전에서 김하성이 3타수 무안타 2삼진에 그치자, 김하성 대신 두반을 유격수 자리에 쓰는 쪽을 택했다.

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애틀랜타는 필라델피아와의 주말 3연전에 사활을 걸고 있다. 리그 일정이 20경기 남은 가운데, 84승58패로 필라델피아(80승62패)에 4경기차 앞선 내셔널리그 동부지구 선두를 달리고 있다. 5~6일 이틀 간 1승씩을 주고 받은 가운데, 7일 경기를 잡아 위닝시리즈를 달성함과 동시에 선두 자리 굳히기도 노리는 모양새다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com