쓰러진 오타니 '부상자 명단 유력' 김혜성에겐 콜업 호재?…벌써 3일 결장→LAD 전력 손실 극심하다

LA 다저스의 오타니 쇼헤이. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]오타니 쇼헤이가 부상자 명단(IL)에 등재될 가능성이 커지고 있다. 포스트 시즌을 앞둔 LA 다저스 입장에서는 악재다. 이로 인해 김혜성이 콜업될 수 있을지도 확인해야할 요소다.

MLB닷컴은 6일(한국시각) '오타니는 3일 연속 선발 라인업에서 제외됐다'며 '그는 왼쪽 무릎과 오른쪽 이두근, 그리고 목 등에 지속적인 문제를 포함해 여러 가지를 관리하고 있다'고 보도했다.

구단은 날마다 오타니의 회복 경과를 지켜보고 있지만, 다저스는 그가 언제 라인업에 복귀할 수 있을지 예상하지 못하고 있다. 오타니는 주말 내내 타격 케이지에서 타격 훈련을 진행했다. 다저스는 오타니의 몸 상태에 따라 향후 대응 방안을 결정할 예정이다. 투타를 겸업하는 오타니에게 적용되는 IL 최소 등재 기간은 15일이다. 이 긴 공백 기간은 구단이 결정을 내리는 데 있어 주저하는 요소다.

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오타니는 지난 6월부터 여러 가지 부상을 겪어왔다. 그중에서도 왼쪽 무릎 통증은 오타니가 지난 7월초 이후 투구를 하지 못하고 있는 가장 큰 이유였다. 오른쪽 이두 문제는 처음에는 타자로서의 출전에 영향을 줬고, 이후에는 투구 재활 및 컨디션을 끌어올리는 과정에도 영향을 미쳤다. 이후 로버츠 감독은 오타니의 목에도 문제가 있었다고 밝혔다.

단기적으로 휴식을 취한 오타니의 몸상태는 어떨까. 로버츠 감독은 오타니가 경기를 쉬고 난 뒤 눈에 띄게 좋아졌는지는 확신하지 못했다. 오타니가 IL에 오를 가능성은 크다. 다저스 입장에서는 15일 동안 오타니를 완전히 활용할 수 없는 상황을 원하지 않는다. 반대로 IL에 올리지 않고 현재 상태를 유지한다면, 오타니가 다시 경기에 나설 수 있을 만큼 몸 상태가 좋아질 때까지 야수 한 명이 부족한 상태로 로스터를 운영해야 한다.

김혜성. 사진=LA 다저스

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오타니가 IL에 등재된다면 다저스는 선수를 콜업해 빈자리를 메워야 한다. 현재로서는 트리플A에 있는 김혜성이 유력한 선택지다. 9월 확대 엔트리에서 김혜성은 다저스의 선택을 받지 못했다. 다저스는 알렉스 프리랜드를 선택했다. 공격력이 저조한 외야수 보강이 아닌 기존의 콜업했던 선수를 올리는 다저스의 기조로 봤을 때 이번에 빈자리가 발생한다면 시즌 초반 빅리그에서 활약했던 김혜성을 선택할 확률이 높아 보인다. 로버츠 감독은 프리랜드 콜업의 이유로 '익숙함'을 들기도 했다. 빅리그에 익숙한 김혜성이 오타니의 부상으로 시즌 막판 기회를 잡을 수 있을지 지켜봐야 한다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com