시장에 딱히 거물도 없다, 맙소사! FA 시즌에 생애 첫 타격왕 등극이라니… 몸값 폭등하는 소리가 들린다

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 5회초 동점 2타점 적시타 날린 삼성 구자욱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

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[스포츠조선 정현석 기자]타격왕 경쟁자 롯데 빅터 레이예스와의 격차는 이제 1푼 차로 벌어졌다.

삼성 라이온즈 '캡틴' 구자욱(33)이 9월에도 4할에 가까운 식지 않는 맹타를 휘두르며 타격 부문 선두 자리를 굳건히 지켰다.

9월 첫 주의 마지막 경기였던 6일 잠실 LG전에서 4타수3안타 맹타로 4리 차로 앞서던 수치를 1푼 차로 벌렸다.

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올 시즌을 마치고 생애 첫 자유계약선수(FA) 자격을 얻는 구자욱을 향해 벌써부터 시장 전체가 들썩이고 있다.

구자욱은 이날 5회 동점 적시타 등 3안타 2타점 2득점 1볼넷 맹활약으로 팀의 10대4 승리와 위닝시리즈를 이끌었다.

4일 잠실구장에서 열린 LG와 삼성의 경기. 6회초 1사 3루 삼성 구자욱이 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.04/

3안타 맹타로 타율 0.361 끌어올려, 2위 레이예스 0.351과 1푼 차

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전날 5타수 1안타로 시즌 타율이 0.357로 소폭 하락했던 구자욱은 이날 3안타를 몰아치며 시즌 타율을 0.361까지 끌어올렸다. 반면 타격왕 자리를 다투던 롯데 레이예스는 이날 사직 한화전에서 3타수 무안타에 그쳐 0.351로 하락했다. 두 선수의 타율 차이는 1푼까지 최근 레이스 중 가장 크게 벌어졌다.

1회 첫 타석부터 좌중간 안타로 포문을 연 구자욱은 0-4로 뒤진 4회 무사 1루에서 또 한번 좌전 안타로 찬스를 만들었다. 디아즈의 2타점 적시타가 이어지며 홈까지 밟으며 2-4.

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하이라이트는 5회 세 번째 타석이었다. 이재현의 볼넷과 김지찬의 기습 번트 안타, 상대 실책이 겹치며 만든 1사 2, 3루 찬스. 첫 두 타석에 부드럽게 밀어치던 구자욱이 전략을 바꿨다.

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득점을 위해 의식적으로 임찬규의 체인지업을 강하게 당겼다. 2루수 신민재 옆을 스쳐지나가는 2타점 동점 적시타. 이어진 디아즈의 적시 2루타 때 홈까지 파고들며 역전 결승 득점의 주인공이 됐다.

26일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 6회초 2사 만루 롯데 레이예스가 안타를 날리고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.26/

우승 위해 장타 욕심 버린 리그 최고 테크니션, 첫 타격왕 유력

정교한 타격과 빠른 발로 득점왕을 두차례(2021년, 2025년) 차지한 구자욱이지만 정교함의 상징 타격왕 타이틀과는 인연이 없었다.

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풀타임 첫해(2015년) 0.349로 3위, 2023년에는 0.336으로 2위가 최고 기록이었다.

올시즌 우승을 목표로 장타 욕심을 접고 정교한 타격으로 팀 승리에 집중하고 있는 구자욱은 생애 첫 타격왕 왕관을 쓸 절호의 기회를 잡았다.

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 5회초 디아즈의 2루타 때 득점에 성공한 구자욱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

FA 시장 '거물 부재' 야수 최대어 등장, 경쟁 시 몸값 폭등 예고

올 시즌이 끝나면 KBO리그 FA 시장은 그야말로 '구자욱의 시간'이 될 전망이다.

지난 2022시즌을 앞두고 삼성과 5년 총액 120억 원의 비FA 다년계약을 체결한 구자욱의 계약은 올 시즌을 끝으로 만료된다.

이번 FA 시장은 원태인, 구자욱, 김호령, 박치국 등을 제외하면 타 팀의 공격적인 보강 욕구를 채워줄 만한 '빅네임' 타자가 눈에 띄지 않는 상황.

중심타선의 화력을 원하는 구단들에게 구자욱은 탐나는 매물이다. 다만, 높은 몸값으로 인한 샐러리캡이 걸림돌이다.

1993년생으로 내년에 30대 중반에 접어들지만, 경쟁이 붙을 경우 몸값은 천정부지로 치솟을 수 있다.

원 소속팀 삼성 역시 샐러리캡 프랜차이즈 예외규정을 활용, 구자욱 잔류를 위해 총력전을 펼칠 방침이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com