'데뷔전 시즌 아웃' 폰세 대반전? "토론토 PS 후반 깜짝 등장 가능성"

AP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 코디 폰세(토론토 블루제이스)가 대반전을 이뤄내는 걸까.

데뷔전에서 무릎 부상을 하며 수술대에 올랐던 폰세의 시즌 내 복귀 가능성이 대두돼 관심이 쏠린다. 캐나다 매체 스포츠넷은 6일(한국시각) '폰세는 토론토의 포스트시즌 일정이 길어질 경우 깜짝 복귀할 가능성이 있다'고 전했다.

폰세는 메이저리그 데뷔전이었던 지난 3월 31일 콜로라도 로키스전에서 쓰러졌다. 3회초 땅볼 타구를 잡으려다 오른쪽 무릎을 다쳤다. 교체된 폰세는 검진 결과 전방 십자 인대 파열 진단을 받고 4월 초 수술대에 올랐다. 곧 재활을 시작했으나, 시즌 내 복귀는 어려울 것으로 여겨져 왔다. 이런 가운데 재활이 순조롭게 이뤄지며 조기 복귀 가능성도 거론되기 시작했다.

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토론토 마운드의 사정도 어느 정도 작용하는 모양새. 토론토는 폰세 뿐만 아니라 제임슨 타이욘, 트레이 예세비지, 셰인 비버, 호세 베리오스 등 선발급 선수들이 빠져 있다. 베리오스는 토미존수술로 시즌아웃됐고, 무릎 연골 반월판 수술을 한 예세비지는 지난 5일 불펜 투구를 하면서 복귀를 타전하고 있다. 하지만 지난달 트레이드 마감일을 앞두고 시카고 컵스에서 데려온 타이욘이 팔뚝 건염 이후 또 팔꿈치를 다치는 등 좀처럼 돌파구가 마련되지 않는 모양새다. 토론토의 존 슈나이더 감독은 타이욘의 부상에 대해 "MRI 검진 후 추가 소견을 기다리고 있다. 남은 시즌 결장 가능성이 있으나 그러지 않길 바란다"고 근심을 드러낸 바 있다.

토론토는 6일 현재 아메리칸리그 동부지구 4위지만, 클리블랜드 가디언스와 와일드카드 경쟁 중이다. 가을야구에 진출할 가능성이 있으나 딜런 시즈, 호세 소리아노, 맥스 슈어저로 이어지는 선발진이 부상 문제로 썩 강력한 인상을 주지 못하고 있다. 폰세가 가세한다면 이들의 뒤를 받치는 역할을 맡을 가능성이 있다. 물론 남은 기간 재활 여부에 따라 등판 여부도 갈리게 될 것으로 보인다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com