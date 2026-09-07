'시즌 0차례' 실화? 61일 만 복귀전마저…"S존 공략이 비결" 이러니 애타게 기다렸지

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 6회말 직접 마운드에 올라 후라도와 대화를 나누고 있는 삼성 박진만 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

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[스포츠조선 정현석 기자] 올 시즌 등판한 모든 경기에서 단 한 번도 5이닝을 못 채우고 조기 강판당한 적이 없다.

18차례 선발 등판에서 '5이닝 미만 조기 강판 0차례'라는 경이로운 자부심. 오른쪽 어깨 염증을 털어내고 무려 61일 만에 마운드에 돌아온 복귀전에서도 변함이 없었다.

삼성 라이온즈 돌아온 에이스 아리엘 후라도가 복귀전에서 건강한 모습으로 팀에 중요한 승리를 선사했다.

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삼성은 6일 서울 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와의 원정 경기에서 10대4 역전승을 거두며 위닝시리즈와 함께 단독 선두 자리를 굳건히 지켰다.

이날 승리의 중심에는 61일 만의 복귀전에서 5⅔이닝 4탈삼진 4실점 역투로 시즌 6승(1패)째를 수확한 후라도가 있었다.

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 경기 도중 안경 다시 쓰고 투구하는 삼성 후라도. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

1회 29구 4실점 휘청→피칭 레퍼토리 바꿔 2~4회 연속 삼자범퇴 '흔들려도, 무너지지 않는' 에이스

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61일 만의 실전 등판. 두달 공백에 어려움이 예상됐다. 출발은 험난했다.

1회말 LG 타자들의 빠른 공략 속에 연속 안타를 허용하며 안타 5개와 희생플라이로 순식간에 4실점했다. 투구 수도 29개까지 치솟으며 오래 못 버티나 했다.

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하지만 후라도는 후라도였다. 실점할지언정 그의 사전에 조기강판은 없었다.

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1회 빠른 공이 공략당하자 2회부터 슬라이더를 등 변화구 위주로 피칭 패턴에 적극적 변화를 주며 LG 타자들의 타이밍을 완전히 빼앗았다.

2회말부터 4회말까지 3이닝 연속 삼자범퇴를 완성하며 투구수를 줄여나갔다. 후라도가 버텨주는 사이 삼성 타선은 4회 2점, 5회 3점을 뽑아내며 5-4 역전에 성공했다.

목표했던 퀄리티스타트(6이닝 이상 3자책 이하)에는 아쉽게 미치지 못했지만, 부상 후 첫 등판에서 102개의 공을 던지며 6회 2사까지 책임진 후라도의 투혼은 박수를 받기에 충분했다.

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6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 6회말 2사 1루. 교체되는 삼성 선발 후라도. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

"기분 나빴지만 멘탈 다잡아, 제구와 이닝 소화에만 집중"

경기 후 중계인터부에 임한 후라도의 얼굴에는 승리의 안도감과 에이스로서의 책임감이 묻어났다.

복귀전 소감을 묻자 후라도는 "무엇보다 팀이 이기는 데 도움을 줄 수 있어서 기쁘다. 오랜만의 복귀전이라 스트라이크 존 안에 공을 집어넣는 데 가장 많은 집중했다"고 밝혔다.

예상치 못했던 부상에 대해 그는 "기분이 좋지 않았는데 후반부에 팀을 최대한 도울 수 있도록 멘탈 다잡았다"고 힘들었던 시간을 되돌아봤다.

올 시즌 단 한 번도 5이닝 이하로 내려간 적이 없는 기록에 대해 묻자 강한 자부심을 드러냈다.

후라도는 "늘 마운드에 오를 때마다 최소 5이닝 이상, 최대한 길게 이닝을 끌어주는 것을 목표로 삼는다. 훈련을 해서 늘 스트라이크 존을 적극적으로 공략해 긴 이닝을 던지는 게 목표"라고 설명했다.

6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 6회말 2사 1루. 교체되는 삼성 선발 후라도. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

"페덱과는 텍사스 토미존 수술 때부터 친한 동료, 말, 야구, 우승"

새 외국인 동료가 된 크리스 페덱와의 남다른 인연도 전했다.

후라도는 "텍사스 시절 토미존 수술을 받고 재활할 때도 페디와 함께 있었다"라며 "둘 다 말을 좋아해서 말 이야기도 많이 하고 경기 이야기도 자주 나눈다. 오래된 동료처럼 아주 잘 지내고 있다"며 웃어 보였다.

마지막으로 후라도는 팬들을 향해 2026시즌 우승을 향한 뜨거운 각오를 던졌다.

23일 고척돔에서 열리는 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 원태인, 페덱과 대화를 나누고 있는 삼성 후라도. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

그는 "삼성 라이온즈가 2014년 이후 정규시즌과 한국시리즈 우승이 없는 걸로 알고 있다. 열심히 준비해서 팬 여러분의 뜨거운 성원에 보답하고, 올해 반드시 우승 트로피를 들어 올릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 약속했다.

두 달 간의 부상 공백이 무색할 만큼 강렬했던 에이스의 책임감. 삼성이 왜 그토록 후라도의 복귀를 애타게 기다렸는지 제대로 보여준 복귀전이었다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com