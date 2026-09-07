'152㎞ 쾅' 선제 2타점→미친 다이빙캐치까지…이정후는 제 몫 다했는데 SF는 '불펜 방화 충격패'

이정후. John Jones-Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 이종서 기자] 이정후(28·샌프란시스코)는 공·수에서 빛났다. 그러나 팀 패배에 아쉬움을 삼켰다.

이정후는 7일(이하 한국시각) 미국 뉴욕주 뉴욕 시티필드에서 열린 뉴욕 메츠와의 경기에 5번타자 겸 우익수로 선발 출전해 4타수 1안타 2타점을 기록했다. 전날 5타수 무안타 침묵을 깬 이정후는 시즌 타율 2할8푼을 유지했다.

2회초 1사에 들어선 첫 타석에서 우익수 뜬공에 머물렀던 이정후는 두 번째 타석에서 안타를 때려냈다.

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0-0으로 맞선 4회초 2사 2,3루 타석에 메츠 선발 크리스티안 스콧의 초구를 공략했다. 94.5마일(약 152㎞)의 포심 패스트볼이 몸쪽으로 들어오자 그대로 배트를 돌렸고, 우익수 앞쪽에 타구가 떨어졌다. 2루수가 따라갔지만, 잡기에는 역부족이었다. 그사이 주자 두 명이 모두 홈으로 들어왔고, 이정후는 타점 2개를 추가했다. 이정후의 시즌 53번째 타점.

이 점수는 이날 샌프란시스코의 선취점이자 유일한 득점이었다.

AP연합뉴스

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6회초 바뀐 투수 조나단 핀타로의 2구째 몸쪽 커터를 받아쳐 우중간으로 타구를 보냈다. 그러나 우익수 카슨 벤진의 몸을 날리는 호수비에 막혀 아쉬움을 삼켜야만 했다.

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9회초에는 센가 교다이를 상대해 6구까지 가는 승부를 펼쳤지만, 3루수 직선타로 돌아서면서 추가로 안타를 때려내지 못했다.

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한편, 샌프란시스코는 이정후가 0-0 균형을 깨는 안타를 때려냈지만, 리드를 지키지 못한 채 패배를 당했다.

7회까지는 잘 버텼다. 선발 세사르 페르도모가 6이닝 무실점 역투를 펼쳤고, 조엘 쿠넬이 7회를 무실점으로 막아냈다. 그러나 8회말 대형사고가 터졌다.

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8회말 올라온 카슨 시모어는 선두타자 브렛 베이티에게 홈런을 맞으면서 불안한 출발을 했다. 후속 타자의 안타와 희생번트로 만들어진 1사 1,2루 상황. 프란시스코 린도어가 우익수 앞에 떨어지는 타구를 날렸지만, 이정후가 집중력을 발휘해 슬라이딩하며 잡아냈다.

호수비에 분위기가 다시 샌프란시스코로 오는 듯 했지만, 후안 소토의 고의 4구에 이어 보 비셋에게 역전 스리런 홈런을 허용하면서 무너졌다.

샌프란시스코는 결국 2대4로 패배하면서 전날 승리 기세를 이어가지 못했다.

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이종서 기자 bellstop@sportschosun.com