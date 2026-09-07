오타니 또 빠졌다, 4G 연속 결장…그런데 IL 등재 X → 타격 연습은 재개, 다저스의 속셈은?

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 4: Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers in the dugout in the eighth inning against the Washington Nationals at Stadium on September 4, 2026 in Los Angeles, California. Jayne Kamin-Oncea/Getty Images/AFP (Photo by Jayne Kamin-Oncea / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 박상경 기자] 정말 부상자 명단(IL) 등재 가능성이 있는 걸까.

오타니 쇼헤이(LA 다저스)가 7일(한국시각) 워싱턴 내셔널스전에도 결장하면서 궁금증이 커지고 있다. 데이브 로버츠 감독은 이날 홈구장 다저스타디움에서 갖는 워싱턴전을 앞두고 내놓은 선발 라인업에서 오타니를 제외했다. 오타니가 4경기 연속 결장한 건 다저스 이적 후 처음이다.

미국 현지에선 오타니의 IL 등재 가능성이 제기됐다. 앞서 3경기를 빠진 오타니가 등재 일수를 소급 적용 받기 위해선 다저스가 이날 결단을 내려야 했끼 때문이다. 하지만 다저스는 이날 라인업을 내놓은 시점까지 오타니의 IL행 여부에 대한 결정을 내리지 않았다.

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LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 05: Roki Sasaki #11 and Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers look out from the dugout steps during the game against the Washington Nationals at Dodger Stadium on September 05, 2026 in Los Angeles, California. Harry How/Getty Images/AFP (Photo by Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

또 다른 움직임도 있었다. 오타니는 6일 워싱턴전을 앞두고 경기 전 타격 훈련을 재개했다. 로버츠 감독은 이에 대해 "강도는 모르겠지만, 코치진 의견에 따르면 스윙은 좋았다"며 7일 출전 여부는 몸 상태를 보고 판단하겠다는 뜻을 드러냈다. 하지만 워싱턴전에서 제외되면서 아직까지 몸상태는 정상이 아니라는 점이 명확해졌다.

일본 스포츠호치는 다저스가 오타니의 4경기 연속 라인업 제외에도 IL에 등재하지 않은 것을 두고 '확장 엔트리 시행으로 로스터가 26명에서 28명으로 늘어난 만큼, 한 자리를 희생하더라도 핵심 자원인 오타니의 빠른 복귀를 기다리는 방법을 선택한 것으로 풀이된다'고 분석했다.

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무릎 부상, 어깨 이두근 문제 외에도 목 통증까지 겹친 것으로 알려진 오타니다. 승부욕에선 누구에게도 뒤지지 않는 그인 만큼, 결장이 길어지면서 신경도 바짝 곤두선 모습. 그러나 로버츠 감독은 "본인이 원한다고 해도 이름값만 놓고 출전시킬 생각은 없다"고 선을 그은 바 있다.

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LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 4: Tyler Glasnow #31, Shohei Ohtani #17 and Dalton Rushing #68 of the Los Angeles Dodgers wait for players to leave the field after the ninth inning against the Washington Nationals at Dodger Stadium on September 4, 2026 in Los Angeles, California. Jayne Kamin-Oncea/Getty Images/AFP (Photo by Jayne Kamin-Oncea / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

박상경 기자 ppark@sportschosun.com