이럴 수가! 김하성 중요한 경기서 선택 못받았다→전날 무안타 여파…애틀랜타는 필라델피아에 '짜릿한 역전승'

WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 02: Ha-Seong Kim #7 of the Atlanta Braves celebrates after hitting a double in the seventh inning against the Washington Nationals at Nationals Park on September 02, 2026 in Washington, DC. Greg Fiume/Getty Images/AFP (Photo by Greg Fiume / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Atlanta Braves shortstop Ha-Seong Kim throws to first base to put out Washington Nationals' Andres Chaparro during the fifth inning of a baseball game, Wednesday, Sept. 2, 2026, in Washington. (AP Photo/Nick Wass)

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[스포츠조선 강우진 기자]전날 경기에서 3타수 무안타로 침묵한 김하성이 결장했다. 애틀랜타는 필라델피아 필리스에게 역전승을 거뒀다.

애틀랜타는 7일(이하 한국시간) 미국 펜실베니아주 필라델피아의 시티즌스 뱅크파크에서 열린 필라델피아와의 2026시즌 메이저리그 원정경기에서 5-4로 승리했다. 애틀랜타는 타일러 말리가 마운드에 올랐고, 타선에는 드레이크 볼드윈(지명타자), 로날드 아쿠냐 주니어(우익수), 맷 올슨(1루수), 마이클 해리스(중견수), 마우리시오 두반(유격수), 아지 알비스(2루수), 션 머피(포수), 오스틴 라일리(3루수), 마이크 야스트렘스키(좌익수)가 섰다.

Philadelphia Phillies' Derek Hill reacts in the dugout after hitting a solo home run off Atlanta Braves pitcher Dylan Dodd during the seventh inning of a baseball game, Sunday, Sept. 6, 2026, in Philadelphia. (AP Photo/Derik Hamilton)

먼저 앞서간 것은 필라델피아였다. 1회말 카일 슈와버가 볼넷으로 출루한 이후 유격수 실책이 나오면서 무사 1·3루 기회가 만들어졌다. 여기서 루이스 아라에스가 희생플라이를 올렸고, 알렉 봄이 적시타를 만들면서 2-0 리드를 잡았다.

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애틀랜타의 타선은 좀처럼 힘을 쓰지 못했다. 득점 없이 진행되던 경기는 6회초부터 새로운 국면을 맞았다. 야스트렘스키가 볼넷으로 출루했고, 볼드윈의 안타가 나왔다. 주자 1·3루 상황에서 아쿠냐가 희생플라이로 한점을 만회했다. 필라델피아는 곧바로 추격을 뿌리쳤다. 7회초 데릭 힐과 슈와버가 솔로포를 가동하면서 격차를 벌렸다. 4-1로 필라델피아가 승기를 굳히는 듯했다.

그러나 애틀랜타의 뒷심은 무서웠다. 아쿠냐가 8회초 좌측 담장을 넘기는 스리런 홈런을 폭발시켰다. 야스트렘스키와 볼드윈이 홈으로 들어왔다. 승부는 4-4 원점이 됐다.

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - SEPTEMBER 6: Austin Riley #27 of the Atlanta Braves reacts after hitting an RBI triple in the top of the ninth inning against the Philadelphia Phillies at Citizens Bank Park on September 6, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. The Braves defeated the Phillies 5-4. Mitchell Leff/Getty Images/AFP (Photo by Mitchell Leff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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애틀랜타는 9회초 이 흐름을 이어갔다. 선두 타자 알비스가 2루타로 출루했고, 머피가 땅볼로 알비스를 3루까지 보냈다. 이어진 타석에서 라일리가 중전 3루타를 때려내면서 알비스가 득점했다. 이는 결승 득점이 됐다. 필라델피아는 9회말 점수를 뽑아내지 못했고, 애틀랜타가 5-4 역전승을 거뒀다.

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팽팽했던 승부에서 김하성은 선택받지 못했다. 최근 물오른 타격감을 보이면서 1할대 타율까지 회복한 김하성이지만, 이날은 벤치를 지켰다. 전날 경기에서 무안타를 마크한 게 치명적이었던 것으로 보인다. 김하성은 시즌 막판까지 간헐적으로 출전 기회를 받을 것으로 예상된다. 대부분 9번 타자로 나서고 있어 출전하더라도 타격 기회는 많지 않다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com