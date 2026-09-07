'마지막 안타가 한달 전' SD 선택 후회할까, 출전 기회 또 없었다

송성문. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]샌디에이고 파드리스를 선택한 것을 후회할까. 송성문이 또 벤치를 지킨 가운데, 특별한 반등 기회도 마련하지 못하고 있다.

샌디에이고는 7일(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 뉴욕 양키스와의 홈 경기에서 4대3으로 승리했다.

7회말까지 4-0으로 여유있게 앞서던 샌디에이고는 8회초 1아웃 이후 연속 안타 허용에 투수 수비 실책까지 겹치며 순식간에 3실점 했고, 1점 차로 쫓기기 시작했다.

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그러나 어렵게 위기를 막아낸 후 마무리 투수 메이슨 밀러가 9회초를 1이닝을 노히트 무실점으로 막아내면서 승리를 지킬 수 있었다.

정규 시즌 막바지에 돌입했지만 샌디에이고는 현재 내셔널리그 와일드카드 경쟁에서 4위를 기록 중이다. 포스트시즌 진출을 위해서는 승률을 더 끌어올려야 하는 상황이다.

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송성문은 이날도 결장했다. 벤치를 지켰다. 송성문은 최근 출전 기회 자체가 거의 없는 상황이다. 주전 선수의 휴식 혹은 부상, 경기 스코어가 크게 벌어졌을때 대수비, 대주자로 투입되는 경우가 더 늘어나고 있다. 9월 들어서는 선발 출전도 없었다.

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마지막 안타도 어느새 한달 전이다. 8월 8일 휴스턴 애스트로스전에서 2타수 1안타를 기록한 이후, 띄엄띄엄 타석에 서다보니 안타를 만들 기회조차 잘 주어지지 않고 있다.

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송성문의 시즌 성적은 1할9푼(121타수 23안타) 1홈런 16타점 OPS 0.541이다. 지난달 팀의 로스터 정리때 짧게 트리플A에 내려가 타격 재정비 시간을 가졌지만, 금방 복귀하면서 그마저도 쉽지 않았다.

현지 매체들도 송성문의 쓰임새에 대해 의문부호를 갖고 있다. 굳이 벤치 멤버로만 앉혀둘 이유는 없다는 뜻이다. 'SB네이션'은 "송성문은 공격적으로 현재 효과적이지가 않다. 결국 대수비 목적으로만 경기에 나오고 있다. 이미 시즌이 너무 많이 흘러서 그의 방망이를 변화시키려는 시도도 이제 너무 늦었다"면서 "송성문은 주루에 있어 몇몇 오판이 있었고, 또 번트 시도 역시 당황스러운 상황에서 나왔다"며 아쉬운 부분을 지적하기도 했다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com