100마일 직구만 7개 던지고 폭망, 왜 그랬을까? 그러나 아쿠냐는 동점포 폭발 후 도발 "난 필리스 팬들의 야유가 좋다"

애틀랜타 브레이브스 로날드 아쿠냐 주니어가 7일(한국시각) 시티즌스 뱅크파크에서 열린 필라델피아 필리스전에서 8회초 동점 3점홈런을 날린 뒤 포효하며 베이스를 돌고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]메이저리그 최초의 40-70 주인공인 애틀랜타 브레이브스 로날드 아쿠냐 주니어가 시즌 막판 절정의 타격감을 이어가고 있다. 이번에 결정적인 홈런포를 쏘아올렸다.

아쿠냐는 7일(이하 한국시각) 시티즌스 뱅크파크에서 열린 필라델피아 필리스와의 원정경기에서 동점 홈런을 터뜨리며 5대4 역전승을 이끌었다.

애틀랜타는 1-4로 뒤진 8회초 1사후 마이크 야스트렘스키의 중전안타와 드레이크 볼드윈의 우중간 2루타로 2,3루 찬스를 만들었다. 이어 타석에 등장한 아쿠냐는 상대 우완 알렉스 맥팔레인의 7구째 100.5마일 강속구를 잡아당겨 우중간 펜스를 훌쩍 넘겼다. 발사각 32도, 타구속도 105.9마일, 비거리 414피트짜리 시즌 16호 홈런.

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타구가 맞는 순간 홈런을 직감한 아쿠냐는 타구를 한참 쳐다본 뒤 1루로 달리기 시작했다.

아쿠냐는 베이스를 도는 동안 필라델피아 팬들이 야유를 쏟어내자 특유의 흥겨운 제스처와 발걸음을 보여주며 여유만만한 모습을 과시했다. 홈을 밟은 뒤에도 야유가 이어지자 더그아웃으로 들어가는 동안 양팔을 들어 오히려 의기양양한 반응을 나타냈다.

아쿠냐 주니어가 8회초 1사 2,3루서 좌중간으로 3점홈런을 터뜨린 뒤 양팔을 벌린 채 의기양양하게 베이스를 돌고 있다. AFP연합뉴스

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그런데 맥팔레인이 아쿠냐에 던진 공 7개는 모두 100마일 이상의 포심 패스트볼이었다. 그는 왜 그랬을까.

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맥팔레인은 패스트볼 계열로 싱커와 포심을 던진다. 올해 두 구종의 비중은 각각 33.5%, 29.9%다. 평균 구속이 싱커는 99.4마일, 포심은 100.2마일에 이른다. 여기에 슬라이더(19.2%), 스위퍼(17.4%)를 섞어 던진다. 패스트볼 계열과 슬라이더 계열, 사실상 투 피치 스타일이라고 보면 된다.

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그럼에도 포심 직구만 던진 이유에 대해 맥팔레인은 "처음부터 빠른 공을 공격적으로 던질 계획이었다. 올해 그런 상황에서 많은 효과를 봤다"고 설명했다.

맥팔레인이 투구 계획을 그렇게 세운 것은 아쿠냐가 올해 포심 직구에 약하기 때문이었던 것으로 보인다. 그러나 최근 아쿠냐는 '직구 킬러'다.

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지난달 27일까지 아쿠냐의 올해 직구 타율은 0.119(111타수 12안타)였다. 그러나 8월 29일 이후 이날까지 9경기에서 타율 0.500(34타수 17안타)에 3홈런, 10타점, 8득점, 4볼넷의 맹타를 휘둘렀고, 이 기간 직구 타율은0.500(12타수 6안타)에 달했다. 맥팔레인의 데이터 분석이 잘못됐다는 뜻이다.

실제 아쿠냐는 맥팔레인과 7구까지 가는 과정에서 초구와 2구를 헛스윙 삼진으로 놓친 뒤 파울 3개를 걷어내며 적응력을 높였다. 그리고 7구째 강속구가 바깥쪽 허벅지 높이로 날아들자 정확하게 가격해 좌측 펜스를 크게 넘겨버렸다.

아쿠냐 주니어가 4회 2루타를 터뜨리고 베이스에 안착해 주먹을 불끈 쥐고 있다. Imagn Images연합뉴스

극적으로 동점을 만든 애틀랜타는 9회초 선두 아지 알비스의 우중간 2루타, 1사후 오스틴 라일리의 중월 3루타로 결승점을 뽑아냈다. 마무리 라이셀 이글레시아스는 9회말을 1안타 무실점으로 틀어막고 시즌 31세이브를 올렸다.

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경기 후 아쿠냐는 "상대팀 팬들은 나에게 매번 야유를 퍼붓는데, 난 그걸 즐긴다"며 "필리스 팬들을 좋아한다. 왜냐하면 그들이 날 야유하게 때문이다. 그게 동기부여가 된다"고 밝혔다.

아쿠냐는 2023년 41홈런과 73도루를 올리며 메이저리그 역사상 유일무이한 40홈런-70도루라는 엄청난 대기록을 세웠다. 당연히 그해 NL MVP를 만장일치로 수상했다. 하지만 그는 이후 3년 연속 부상에 시달렸다. 올해도 5월과 6월 왼쪽 햄스트링을 두 번이나 다쳐 부상자 명단 신세를 2개월 넘게 졌다.

이날 현재 타율 0.255(341타수 87안타), 16홈런, 45타점, 52득점, 20도루, OPS 0.797로 성적이 기대에 미치지 못한 이유는 결국 부상이다.

한편, 85승58패를 기록한 애틀랜타는 NL 동부지구 1위를 달리며 서부지구 1위 LA 다저스와의 디비전시리즈 직행 티켓 싸움을 다시 뜨겁게 몰고 갔다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com