사라진 오타니, 대안은 한국계라고?…"엄청난 야구 선수" 사령탑 극찬까지

토미 에드먼. AP연합뉴스

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[스포츠조선 이종서 기자] "오타니 쇼헤이가 빠진 자리에서 이토록 생산적인 결과를 얻다니…."

미국 LA 다저스 소식을 주로 다루는 '다저스 네이션'은 7일(이하 한국시각) 한국계 메이저리거 토미 에드먼의 활약을 조명했다. 에드먼은 한국인 어머니를 뒀다.

매체는 '다저스의 슈퍼스타 오타니가 무릎 염증 여파로 3경기 연속 선발 라인업에서 제외되었지만, 에드먼의 맹활약 덕분에 그의 공백이 전혀 느껴지지 않고 있다'라며 '오타니는 부상 여파로 이미 수개월째 마운드에 오르지 못하고 있다. 최근 타격 부진마저 겹치며 라인업에서 이탈해 다저스의 선수층을 시험대에 올렸다'고 했다.

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에드먼은 4일부터 오타니를 대신해 1번타자로 나서고 있다. 4일 세인트루이스전에서 에드먼은 5타수 4안타 2득점을 하며 팀의 3대2 승리를 이끌었다. 매체는 '자신에게 찾아온 기회를 곧바로 잡았다'고 조명했다.

매체는 '5일 워싱턴 내셔널스전에서는 4안타의 기세를 잇진 못했지만, 그가 때려낸 단 하나의 안타는 무엇보다 결정적이었다. 팀이 7회 말 2점 차로 뒤진 상황에서 우월 역전 3점포를 쏘아 올려 다저스의 3연승을 견인했다'고 했다.

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데이브 로버츠 다저스 감독은 칭찬을 아끼지 않았다. 로버츠 감독은 "에드먼은 정말 엄청난 야구 선수다. 내야 어느 포지션에 두어도 제 몫을 하고, 공격에서 활로를 개척한다"며 "타석에서 훌륭한 접근을 하고 있고, 결정적인 안타를 때려내는 요령이 있다. 무엇보다 매 경기 몸을 사리지 않고 헌신한다"고 치켜세웠다. 이어 "무엇보다 오타니가 빠진 상황에서 에드먼을 리드오프에 배치해 이토록 생산적인 결과를 얻을 수 있다는 것은 팀으로서 정말 훌륭한 일"이라고 했다.

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에드먼은 "타순에 상관없이 내 목표는 오직 출루하는 것뿐"이라며 "생산적이고 좋은 타석을 만들고, 투수와 끈질기게 승부하려 노력한다. 장타가 나온다면 좋은 일이지만, 억지로 홈런을 노리기보다는 어떤 방식으로든 베이스를 밟는 데 가장 집중하고 있다"고 밝혔다.

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매체는 '비시즌 발목 수술 재활로 인해 개막 후 두 달가량 결장했다는 사실이 믿기지 않을 정도다. 올 시즌 65경기에 출전해 6홈런 32타점, OPS 0.762를 기록 중'이라며 '이 페이스를 유지한다면 루키 시즌이었던 2019년 이후 최고의 성적을 거두게 된다'고 짚었다.

좋은 활약을 펼치고 있지만, 오타니가 온다면 자리를 내줄 가능성이 높다. 매체는 '다저스가 며칠간 휴식을 취한 오타니의 선발 복귀를 준비하고 있다. 에드먼의 자리는 결국 임시직에 가깝다'라며 '오타니의 결장 여부와 관계없이 1번타자로 나와 질 좋은 타구를 만들어내는 타자를 보유하고 있다는 사실에 큰 위안을 얻고 있다'고 했다.

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이종서 기자 bellstop@sportschosun.com