'충격, 사실상 3주 공백이다' 곽빈이 AG 결승전 던지면, 두산에는 왜 재앙인가

3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 1회 마운드에 오른 두산 선발 곽빈. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

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[스포츠조선 김용 기자] 곽빈이 아시안게임 결승전에 나간다면, 왜 두산에 재앙인가.

두산 베어스는 악몽의 한 주를 보냈다. 지난 주중 LG 트윈스와의 3연전 충격의 스윕패를 당했다. 3연전 전까지 LG를 2경기 차로 추격하고 있었기에, 이 시리즈 결과만 좋았다면 3위 경쟁에 본격적으로 뛰어들 수 있었는데 최악의 성적표를 받아들었다.

그리고 이어진 SSG 랜더스 3연전. 하필 아빌라, 김민준 가장 컨디션이 좋은 선발 투수들을 만났고 타선의 집단 부진이 이어지며 5연패 늪에 빠졌다. 3위가 문제가 아니라, 6위 NC 다이노스의 추격이 걱정되기 시작했다. 두산이 5연패를 하는 사이 NC가 7연승을 달리며 최대 9경기까지 벌어졌던 승차가 3.5경기로 좁혀졌기 때문이다.

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죽다 살았다. 6일 일요일 경기에서 NC가 키움 히어로즈에 역전패했고, 두산은 SSG에 16점을 뽑으며 대승을 거뒀다. NC와 승차는 다시 4.5경기가 되며 한숨 돌렸다.

하지만 아직 긴장을 풀 때가 아니다. NC와 맞대결이 5경기나 남았다. 또 아이치-나고야 아시안게임이 다가온다. 이게 문제다. 두산은 원투펀치 곽빈과 최민석이 동시 차출된다. 타선의 중심 박준순도 마찬가지다. 박준순은 최근 타격 페이스가 많이 안좋아 그나마 위안을 삼을 수 있다고 하지만, 곽빈과 최민석 이탈은 갈 길 바쁜 두산에 엄청난 타격이다.

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 6회초 1사 1,2루 곽빈이 김건희를 병살로 처리해 이닝을 끝낸 후 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.29/

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대표팀 선수들은 14일 소집된다. 21일 대만전을 시작으로 27일 결승전까지 치르는 일정이다. 소집 전까지 곽빈과 최민석이 등판 가능한 경기 수는 일정상 1경기다. 두산은 14일 전까지 SSG-키움 히어로즈와 수-목요일이 만나고, 토-일요일에 NC와 2연전을 치른다. 로테이션대로라면 곽빈이 타선이 강한 SSG전에 들어가고, 키움전에는 어깨 부상으로 빠졌던 벤자민의 복귀를 기대해볼 수 있다. 벤자민의 투구수를 관리해줘야 하니 뒤에 최승용, 박신지 등을 붙이면 된다. 그리고 최민석과잭 로그가 NC 2연전에 나서면 한 주를 보낼 수 있다.

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중요한 건 아시안게임이 끝난 후에도 정규시즌 남은 일정이 이어지는데, 최민석은 어떻게 될지 모르지만 곽빈은 정규시즌 종료까지 1경기밖에 더 나가지 못할 확률이 높다는 것이다.

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무슨 의미냐면, 곽빈은 이번 대표팀 와일드카드로 부동의 에이스다. 곽빈 외 가장 믿을만한 선발 요원은 소형준(KT) 김진욱(롯데) 최민석 정도인데 누구도 곽빈의 페이스를 따라가지 못한다. 확정이라고 할 수 없지만, 이변이 없는한 곽빈이 대만과의 첫 예선전과 결승전에 오르면 결승전 선발 등판이 유력하다.

3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 7이닝 1실점 호투를. 펼친 두산 곽빈이 포효하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

문제는 가장 마지막 일정인 결승전에서 온 힘을 쏟고 돌아오면, 돌아와서도 또 최소 4일 이상의 휴식을 취해야 한다는 것이다. 다른 선수들이 2주 공백이라면, 사실상 곽빈은 3주 공백이라고 봐야하는 것이다. 순위 싸움이 치열할 때 에이스가 1경기라도 더 던져야 승리 확률이 올라가는데, 두산은 그걸 노릴 수가 없다. 돌아와서 휴식 후 10월3일부터 이어지는 대구 삼성 라이온즈 원정 3연전 중 한 경기를 던지고, 다음 이어질 포스트시즌 첫 경기 등판을 준비할 가능성이 현재로서는 가장 높다.

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김원형 감독은 곽빈과 최민석 공백에 대해 "벤자민, 잭 로그에 최승용과 박신지가 있다. 일단 3명으로 돌릴 수 있을지 보고 있는데, 토-일 이어지는 일정이 잇어 고민을 더 해봐야 할 것 같다. 타카다를 선발로 돌릴지도 생각중이다. 물론 타카다-김택연-이영하의 필승조가 너무 안정적이라 그 틀을 깨고 싶지는 않은 마음이다. 최승용과 박신지 등판 경기는 선수들이 5~6이닝을 잘 던져주면 최선이겠찌만, 그게 안 될 것 같으면 마냥 기다려줄 수 있는 상황은 아닌 것 같다"며 불펜 가동에 대한 새로운 계획도 준비하고 있음을 알렸다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com