오타니 대충격! 투수로는 시즌 아웃 유력→신시내티전 복귀 전망…'부진한 시즌' 4년 연속 MVP 무산 유력

Sep 5, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers pitcher Shohei Ohtani (17) greets first baseman Freddie Freeman (5) after their win against the Washington Nationals at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]LA 다저스의 오타니 쇼헤이가 선발 로스터에 복귀할 가능성이 나오고 있다. 그러나 이번 시즌 더이상 투수로는 마운드에 오르지 못할 것이란 전망이 우세하다.

스포츠넷은 7일(한국시각) '오타니가 다저스의 라인업에 복귀하는 방향으로 순조롭게 진행되고 있지만, 올시즌 다시 마운드에 오를 가능성은 적다'고 보도했다.

매체는 데이브 로버츠 다저스 감독의 앞선 인터뷰를 인용해 '상황이 바뀌지 않고 지금의 상태가 지속된다면 오타니는 신시내티 레즈와의 3연전 첫 경기에 출전할 것'이라고 전망했다.

Advertisement

LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 05: Roki Sasaki #11 and Shohei Ohtani #17 of the Los Angeles Dodgers look out from the dugout steps during the game against the Washington Nationals at Dodger Stadium on September 05, 2026 in Los Angeles, California. Harry How/Getty Images/AFP (Photo by Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

로버츠 감독은 오타니의 투수 복귀가 불가능하다고 인정한 것은 아니지만, 시즌 막판에도 투구하지 못할 것으로 예상했다. 오타니는 왼쪽 무릎과 오른쪽 이두근에 불편함을 느끼면서 이날 워싱턴 내셔널스전에서까지 선발 명단에서 제외됐다. 4경기 연속 선발 라인업에서 빠진 것이다. 오타니는 지난 2024년 다저스로 이적한 이후 3경기 이상 연속으로 결장한 적은 없었다. 오타니는 결장하기 전 최근 13경기에서 51타수 7안타(타율 0.137), 1홈런에 그쳤다. 마지막으로 출전했던 세인트루이스 카디널스전(3일)에서는 시즌 최다인 4차례 삼진을 당했다.

Sep 5, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers catcher Dalton Rushing (68) talks with designated hitter Shohei Ohtani (17) in the dugout during the game against the Washington Nationals at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

3년 연속 리그 MVP를 수상한 오타니에 대한 높은 잣대를 놓고 보면 상당히 부진한 시즌을 보내고 있다. 그럼에도 시즌 타율은 0.279에 달하고, OPS는 0.906에 이른다. 30홈런과 80타점, 11도루를 기록하고 있다.

Advertisement

오타니는 투수로서도 상대 타선을 압도하는 모습을 보여줬다. 잔부상으로 지명타자 역할에 국한되기 전까지 오타니는 85⅔이닝에서 평균자책점 1.79, 95 탈삼진을 기록했다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com